【逃犯條例】任志剛承認影響國際形象　華員會譴責圍政總警總

逃犯條例修訂至今仍有爭議，行政會議非官守議員任志剛今日（24日）再發聲明，承認修訂引發的風波無疑影響了香港的國際形象，但相信特區政府會致力以實際行動重建國際社會對香港的信任和信心。政府華員會則發出緊急呼籲，批評任何堵塞法院、政府總部、警察總部、政府部門大樓，阻礙/禁止公務員（包括警隊）向市民提供恆常及緊急服務的行徑有違法治、理性及文明，更妨礙市民正常生活，應予譴責及制止。 針對上周五及今日示威者兩度前往灣仔稅務大樓及入境事務大樓示威，政府則再發聲明，呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。

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任志剛在聲明中稱，《逃犯條例》修訂引發的風波無疑影響了香港的國際形象，但相信特區政府會致力以實際行動重建國際社會對香港的信任和信心。他指法治是香港維持國際金融中心的基石，不可妥協。香港警察是維持香港治安的中流砥柱，重申支持特首有效管治和施政，期望各界與政府攜手，讓香港重新出發。

他又表示，鑑於環球地緣政治局勢緊張、中美貿易摩擦加劇，加上香港近期的發展，出現令人擔心的情況，呼籲金融界團結一致，緊守崗位，做好金融服務經濟的工作，並扮演好香港作為國際金融中心的角色。香港貨幣金融制度基礎穩健，他希望大家要保持信心，「時刻警惕有投機者會興波作浪，混水摸魚，損害國際投資者」。

政府發言人則表示，政府尊重市民遊行集會的權利，但關注繼上周五（21日）的示威活動後，今天在稅務大樓及入境事務大樓內的示威活動再次影響公共服務，為市民帶來不便。發言人呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。

另外，政府華員會發出緊急呼籲，指政府雖停止及擱置修訂《逃犯條例》並多番道歉，社會亂局不見緩和，特區政府的管治陷入了前所未有的危機，公務員的工作或將因此更困難，將遇到前所未有的挑戰，呼籲全體公務員堅持政治中立的原則，堅守工作崗位，盡力為社會提供正常優質公共服務；呼籲社會各界與特區政府、公務員本著「同坐—條船、同舟須共濟」的精神，共渡難關，各界、各派加強溝通，理性對話，協助社會回復秩序、安寧及活力，以利於集中精力解決眾多民生、經濟、社會等重大問題；呼籲社會各界、各政黨/團/派別理解，公務員服務於當日的政府、執行政府/上司的政策/指令，本屬公務員秉持政治中立、提供穩定公共服務應有之舉，包括警隊在內的公務員，向來只承擔行政責任，不承擔政治責任；任何對警員的威脅並禍及其家人的行徑，既嚴重衝擊公務員政治中立，亦有違法治、理性及文明，應予譴責及制止；任何堵塞法院、政府總部、警察總部、政府部門大樓，阻礙/禁止公務員（包括警隊）向市民提供恆常及緊急服務的行徑，同樣有違法治、理性及文明，更妨礙市民正常生活，亦應予譴責及制止。