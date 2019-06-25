【逃犯條例】百萬人遊行仍力挺修例　田北俊：𠵱家自由黨議員擦鞋

特首林鄭月娥原本力推逃犯條例，最終需要暫緩。曾於2003年基本法23條立法時倒戈政府的自由黨榮譽主席田北俊，今晚出席電台節目時，不點名表示「𠵱家自由黨議員擦鞋」，在6.9首次百萬人遊行反對修例時，自由黨立法會議員仍繼續力挺修例，又感慨現時中聯辦影響力很大。

近200萬香港市民參加本月16日的反對《逃犯條例》修訂大遊行。（資料圖片／盧翊銘攝）

「人大政協也文也武」

田北俊於今晚商台《光明頂》表示，不點名表示「𠵱家自由黨議員擦鞋」，在6.9首次百萬人遊行反對修例時，自由黨立法會議員仍繼續力挺修例，感慨現時中聯辦影響力很大。

他回憶2003年《基本法》23條立法時，中聯辦「有冇叫人大政協去推銷23條？人大政協不會也文也武」，直言現時有兩個權力中心，一個是政府（中環），另一個是中聯辦（西環），「商界及議員都聽中聯辦，而非林鄭」，慨嘆中聯辦影響力變得更大，「香港點管治？」。

田北俊又指近日示威者不停流竄，屬「無政府狀態」，形容示威者「勝利沖昏頭腦」，不應到稅務大樓、入境事務大樓等其他地方流竄。

另外，他又質疑6.12警民衝突不是暴動，「特首點會係國家有事，郁吓定性暴動？上晒國際新聞叫riot（暴動）……我未見過100萬人和平，冇掟爛嘢，冇穿冇盛……咁定性邊有人嚟投資」。

鄭若驊稱不應「斟酌字眼」 田北俊反問「點解政府咁斟酌？」

至於應否設立獨立調查委員會，田北俊直言「調查吓都好，搞你6個月、一年，調查緊冇理由叫我（林鄭）落台」，卸下落台壓力，令香港可重上軌道處理其他民生事務。他又認為調查完成後，不一定指向林鄭，或許警察放催淚彈是有理由。

林鄭被指不願意用「撤回」而是「暫緩」修例，律政司司長鄭若驊亦叫市民不應「斟酌字眼」。田北俊反問「你叫市民唔好斟酌，咁點解政府咁斟酌？」，認為「撤回」及「暫緩」有分別，「撤回」意味「要認衰」，本身修例不是好事；「暫緩」則並非沒有理由。他又估計，民建聯主席李慧琼近日放軟口風，「可能計緊區議會、立法會選舉輸幾多議席」，故此發言。