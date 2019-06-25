張敬軒內地解禁？　獲邀廣東衛視大灣區節目獻唱

歌手張敬軒自2017年參加內地歌唱節目《歌手》卻突然禁、刪除所有畫面後，兩年來絕跡所有內地廣播節目。但周一晚(24日)廣東衛視現場直播的《粤港澳大灣區文化藝術節》，卻突然見到張敬軒演出，並與內地及澳門歌手共同獻唱《共同家園》，歌頌大灣區。

粵港澳大灣區文化藝術節今晚（24日）在廣東衛視播出，香港歌手張敬軒與三地歌手合唱《共同家園》。（網上圖片）

張敬軒對上一次參加內地影視節目，要數2017年出席湖南衛視歌唱節目《歌手》，但當時他錄影完第一集後，隨即被刪除所有畫面，相關節目宣傳亦不見其身影，「被退出」節目。當時有傳他被檢舉支持雨傘運動，內地官方傳媒《中國國防報》更曾刊文批評，指他「一邊在內地撈金、一邊辱華涉獨」，支持港獨台獨卻又自稱愛國，報道又強調，「今後會對『吃中國飯砸中國鍋』的藝人『不客氣』」。張敬軒被內地封殺後，有內地電台主持收到指示，不能播放張敬軒的歌。

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不過，禁令卻似乎已「鬆綁」。隨着港府暫停《逃犯條例》修訂，並獲中央部門力撐，社會似乎吹「和風」。廣東衛視於周一(24日)晚上播出的直播節目《粤港澳大灣區文化藝術節》，赫然見到張敬軒是表演嘉賓，更與內地及澳門歌手一同獻唱歌頌大灣區發展的歌曲《共同家園》。

節目播出後，不少內地網民都大為興奮，指已多年未見張的表演，對此感到十分開心。而據香港政府新聞處日前發稿，民政事務局局長劉江華亦是節目的嘉賓之一，今日專程北上出席開幕禮，周二(25日)上午才返港。