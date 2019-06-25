【逃犯條例】工聯會警總外撐警　吳秋北：暴徒用磚塊鐵枝傷害警察

6.12警民衝突事件引起社會有聲音質疑警方濫權，另一廂有多個團體組織連日發動撐警行動支持警方執法。工聯會約30人今(25日)下午到警察總部，向警方致送紀念冊及書法。工聯會會長吳秋北表示，警方在執法過程中處於被動角色，但有「暴徒」以磚塊鐵枝不斷衝擊傷害警方，形容警方是「以其適當方法反應」。

吳秋北指警員在暴亂中忍辱負重執行職務，甚至被示威者包圍總部，情況令人憤慨。(梁鵬威攝)

工聯會會長吳秋北帶領約30名工聯會代表，下午在灣仔警察總部外高呼口號：「除暴安良、嚴正執法、維護法治」。吳秋北指警員在暴亂中忍辱負重執行職務，甚至被示威者包圍總部，情況令人憤慨。工聯會隨後向警察代表致送紀念冊以及寫有「除暴安良、激濁揚清」的書法，以慰問警察，並讚揚在6·12衝突中嚴正執法。

吳秋北不認同政府需要「撤回」修訂《逃犯條例》。他指政府當初提出修例是完全正確及有其必要性，「政府在推行修例過程中可以做得更好，不代表這件事不應該做。」他認為警方在執法過程中處於被動角色，但有「暴徒」以磚塊鐵枝不斷衝擊傷害警方，形容警方是「以其適當方法反應」。被問到是否需要成立獨立委員會調查警方處理手法，他認為現有機制已可滿足投訴者，沒需要設立新機制。