【逃犯條例】陳健波：政府傳媒技巧「小學雞」　市民難收正確信息

《逃犯條例》修訂風波久未平息，政府雖暫緩修例，但就一直未有回應民間要求「完全撤回」等四大訴求。 立法會財委會主席陳健波今早(26日)出席港台節目《千禧年代》時表示，「暫緩」已等同「撤回」，認為如「撤回」能讓許多人覺得可了結事件是完全沒問題，但他就質疑有人「步步進逼」，利用政治風浪賺取政治本錢。 他又指，政府不願說「撤回」背後有原因，不應該簡化理解；他又稱，政府的傳媒處理手法遠遠落後於對手，「人哋用國際級傳媒技巧同你政府小學雞傳媒技巧打」，市民在修例問題上，很難接收到正確的信息。

陳健波表示，「暫緩」已等同「撤回」，認為如「撤回」能讓許多人覺得可了結事件完全沒問題，但他就質疑有人「步步緊逼」，利用政治風浪賺取政治本錢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳健波指，暫緩即代表撤回，相信政府沒有政治能量再修例，如果不正當地從頭諮詢，日後沒機會再通過《逃犯條例》修訂，呼籲市民放心。

不過，他認為，不應簡化問題為政府不說出「撤回」二字，因政府說話時「綁手綁腳」，不能亂說話。他又形容情況如「打爛仔交」，「人哋可以亂講，但你作為政府唔可以」。

至於不說出撤回的確實原因，陳健波估計，其中一個考慮點是要尊重當初被政府說服支持修例的人。