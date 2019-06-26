【逃犯條例】陳健波：獨立調查應查示威者資金來源　雨遮下有利器

《逃犯條例》修訂風波仍未平息。民間提出成立獨立調查委員會調查6.12警方使用過分武力鎮壓事件等多個訴求。 立法會財委會主席陳健波出席港台節目《千禧年代》表示，如獨立調查委員會是公正、合理、廣泛，大家不會反對，「要查吓示威者資金來源」。他指，現時香港面對的最大困難是警隊面對很大壓力，「示威者手上表面上係雨遮，但下面係利器」，警隊怨氣非常重。 他又指，如示威令政府和立法會甚麼都不做，會讓市民受害，「反對派組織咁多示威，一定有政治能量叫停（示威）」；又表示不相信反修例運動沒有大台，「背後一定有人操控」。

陳健波指，現時香港面對的最大困難是警隊面對很大壓力，「示威者手上表面上係雨遮，但下面係利器」，警隊怨氣非常重。（資料圖片/林若勤攝）

陳健波表示，獨立調查委員會如果能用最公平、徹底方式調查，不會有人反對，但他認為，警隊已成為是磨心，怨氣非常重，現時最重要是說服警員，要多做一點事去鼓勵警察。

他又指，大多數警員都希望做「鋤奸、扶正」的工作，而非面對示威；而警員和家人被欺凌，他就形容是喪盡天良，認為如示威者和警方都曾做「過分的事」，就要被調查，並且不應該醜化所有警察，欺凌警員家人。

他強調，如調查對警隊打擊大，只會令香港更不穩，很多無法移民的香港人，都要留在香港受罪。

民陣在G20峰會前夕號召集會，陳健波就認為不應利用該場合，「削弱國家和外國談判的能力，任何中國人都不應該做」。

對於立法會財委會受到示威影響，他就指，如再次發生不能開會的情況，會再加會，「盡量做，否則對不起香港人」。