【逃犯條例】李家超：監警會可成立委員會處理個案　應用現有機制

政府宣布《逃犯條例》修訂暫緩後，風波仍未平息。其中焦點之一，在於民間要求成立獨立調查委員會調查警方在6.12鎮壓中，使用過度武力。 政務司司長張建宗今（26日）表示，警察投訴課能夠進行獨立調查工作，而監警會的機制亦行之有效，根據法定程序，有獨立程序操作。同場的保安局局長李家超就表示，監警會除有職能處理個別投訴外，亦可透過成立委員會，找出警隊在程序和做法上的不足之處，而過去監警會亦曾成立過一些委員會處理特別個案。他強調，應在現有機制下處理對警方的投訴。

張建宗自6.12警民衝突兩個星期多以來首次見記者。他被問到，特首林鄭月娥久未露面，而他發言時內容與過往說法相差不大，最近政府是否討論到一些新的內容。

他就表示，這段時間目標是與大家多溝通，未來3年會聚焦民生，加強與青年人溝通，及加強經濟建設。他又指，示威的朋友表達意見沒問題，政府會尊重發表意見的自由，但自由必須在法治框架下操作，確保互相尊重、包容。

他又強調，李家超已撤回《逃犯條例》修訂的立法會二讀通知，到本屆立法會明年7月完結後，法案就會自動失效。

張建宗又否認政府經歷連日示威處於癱瘓狀態，他解釋，政總對市民的服務影響不大，政府絕對沒有停頓，公務員亦在家中透過手機、電腦工作，希望示威者冷靜，在和平氣氛下示威。

至於應否成立獨立調查委員會調查警方濫權，李家超就表示，條例賦予監警會職能，去找出警隊在程序和運作上的不足之處，方法包括在監警會內成立調查委員會。而該方法以往也有採取過，一直有效。

李家超（右）表示，監警會除有職能處理個別投訴外 ，亦可透過成立委員會，找出警隊在程序和做法上的不足之處。（洪嘉徽攝）

他又指，在佔中事件中，監警會也處理了一些個案，而其他的人士，也有獨立的司法制度處理，強調兩方面都應透過現有機制處理。

一批民主派議員就一度於立法會會議廳外包圍李家超，要求李家超清楚交代政府會否撤回《逃犯條例》修訂。民主派議員舉起標語及高叫要求李家超交代及下台，張建宗則在李家超身旁。