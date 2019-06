【逃犯條例】九華舊生聯署批李家超楊潤雄「雙恥」　促問責下台

反對《逃犯條例》修訂風波不斷發酵,「一班熱愛香港、熱愛九龍華仁的舊生及榮休教師」今日(26日)在報紙刊登聯署信,斥責同是「華仁仔」的保安局局長李家超及教育局局長楊潤雄麻木不仁、漠視民意,認為二人「縱容暴警傷害市民」及「威嚇教師並扼殺學生的人格發展」,形容這是「哀我華仁,一門雙恥,何其憾焉」,要求他們作出個人承擔,問責下台。

近日衝突破壞師生對二人的厚望

聯署信指出,九龍華仁的師生及舊生原本對李家超和楊潤雄期望甚殷,深信兩人定能秉承Men for and with others的華仁精神,在施政上讓自主、自重及重視公義的價值觀發揚光大,但對於近日《逃犯修訂條例》的衝突已徹底破壞師生對他們的厚望。

對於李家超,聯署指出他無視法律界專業團體、學界、宗教界及普遍市民的要求,拒絕撤回條例草案;又以潘家喪女之事強詞作為推出惡法的初心,不斷對這家庭作出傷害,批評「毫無惻隱之心」;同時容許警方向群眾濫施暴力,再批評是「喪盡天良」。對於李家超指五人作出「暴動行為」,聯署指是「滿口謊言」。

至於楊潤雄,聯署指出「當教師因為擔心學生安危而走上示威前線,在教協呼籲學校安排好老師留守校內照顧學生的情況下罷課時,你竟發信警告各校若教師未經批准而缺席,學校要按照相關資助條例、僱傭條例及校內政策處理」,認為這是「散播白色恐怖」。

聯署信又寫到,「李局長縱容暴警傷害市民,楊局長則威嚇教師並扼殺學生的人格發展,合起來足以摧毀香港下一代的未來」,認為這是「哀我華仁,一門雙恥,何其憾焉」。

最後聯署信指出,「一日華仁仔,一世華仁仔」,懇請李家超和楊潤雄深切反省,為硬銷惡法而作出種種倒行逆施的行為真誠地向香港市民和學界道歉,並提出五大訴求,包括宣布撤回惡法草案,將其無限期擱置;停止以過時的殖民地公安惡法檢控曾參與是次反惡法行動的人士;成立獨立調查委員會徹查警方濫用暴力的事件,並向公眾公開完整的調查報告;主動與教協及各區校長會會面,為教育局反罷課信件一事真誠道歉;以及作出個人承擔,問責下台。