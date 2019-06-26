【逃犯條例】張華峰提休會辯論獲批　泛民：軍用碼頭法例將生效

修訂《逃犯條例》引起的紛爭持續。立法會上周因法定人數不足流會後，事後建制派議員承認故意促成流會，希望社會安定下來。在今日（26日）的大會會議上，經民聯金融服務界立法會議員張華峰突然以修例引起社會對峙為由，突然提出休會待續議案，希望大家可以平心氣和地作理性討論，讓政府有效施政，獲立法會主席梁君彥批准，議案若獲通過，大會將會完結。 民主派區諾軒指，張華峰是為了令中區碼頭移交解方軍的附屬法例自動生效。

立法會大會今午將討論多個議案，包括具爭議性的把中環海濱長廊一幅0.3公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例，以及由公民黨郭榮鏗提出召傳律政司司長鄭若驊和不信任第五屆香港特別行政區政府的議案。不過，在完成議員口頭質疑的環節後，張華峰隨即提出休會辯論，主席梁君彥遂暫停會議商討有關動議。

張華峰表示，《逃犯條例》修訂被暫緩後，雖然政府已經作出真誠道歉，社會分裂氣氛並無因為特首林鄭月娥的道歉而有所收斂，屢次發生示威者堵塞道路、包圍稅務大樓及警察總部的事情。

張華峰表示，留意到近日有3間中資銀行在美國受到指控，更有網民眾籌到670萬元，打算於各大國際報章刊登廣告反修例，「我好擔心會將政治矛頭轉向金融風暴」，認為事件對香港作為金融中心有很大損害。

張稱，希望透過今次休會辯論，泛民及建制可以就日後施政提出建議，令香港社會重新開始，讓社會恢復運作。他被多次問到提出休會辯論是否想避免就中區軍用碼頭相關修訂案辯論或表態，張未有承認，僅稱自己代表金融服務界，提出休會辯論出於關心金融市場波動，事前有知會經民聯主席盧偉國，但未有告知其他建制派議員。

多名建制派議員均稱對事前對張華峰提出休會辯論一事並不知情。民建聯張國鈞表示，現階段須視乎梁君彥的決定，再看看辯論的內容再作研究。

立法會會議暫停約一小時後，梁君彥宣布接納張華峰的休會辯論動議，認為其動議內容明顯備受公眾關注，加上未來幾日有大型集會舉行，包括七一遊行等，而今次是7月休會前最後一次會議，故決定接納動議。

區諾軒指自己今日提出廢除中區碼頭移交解方軍的附屬法例，但建制派提休會辯論，將令附屬法例無經討論下，本月底自動生效，又可以迴避辯論不信任政府議案。

有份提出中區軍用碼頭決議案的朱凱廸（右）及區諾軒（左）要求今日先行討論表決其議案，朱斥建制派欲迴避就具爭議性的軍用碼頭決議案表態，「搵張華峰做爛頭卒，提休會待續議案」。（鄭子峰攝）

梁君彥的裁決引起泛民極度不滿，民主黨許智峯要求梁君彥答允預留時間討論泛民提出的議案，梁表示立法會議程是公開的，他無法控制休會辯論的投票結果。

有份提出中區軍用碼頭決議案的朱凱廸及區諾軒要求今日先行討論表決其議案，朱斥建制派欲迴避就具爭議性的軍用碼頭決議案表態，「搵張華峰做爛頭卒，提休會待續議案」。

朱提醒張華峰，勿以為藉此殺掉泛民提出的決議案便會天下太平， 指建制派阻止議案辯論只會令民情火上加油，令本已對政府及建制不滿的市民更加憤怒，「我可以預期到，當這個解放軍碼頭議案於6月29日自動生效，市民會去示威甚至挑戰碼頭保安」。他認為結果只會激發民憤，與張華峰提出休會辯論希望社會回復平靜的說法自相矛盾。

區諾軒炮轟在張華峰的議案是製造社會風浪，呼籲建制派勿再「搞小動作」，指出網上已有人呼籲本周五去抗議解放軍接收碼頭，「七一一定引發更多人上街」。