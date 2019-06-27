【逃犯條例】張華峰提休會待續被否決　軍用碼頭周六自動撥解放軍

立法會大會今天（27日）續會，表決昨天由經民聯金融服務界議員張華峰提出、討論近日因逃犯條例觸發示威事件的休會待續議案，最終議案被否決，但由於立法會大會表決休會待續後即告休會，變相無法審議有關中環軍用碼頭的「先訂立、後審議」五條附屬法例，有關法例將於周六（29日）自動生效，佔地0.3公頃的中環軍用碼頭將撥予駐港解放軍。 政務司司長張建宗在總結發言時指，示威者昨天在愛丁堡廣場和平集會，有部分人衝擊灣仔總部，並追打一名通宵上班的警員，他予以嚴厲譴責，又強調律政司根據《基本法》第六十三條進行刑事檢控工作，不受任何干涉，律政司會按證據、適用法律和《檢控守則》作出，除非有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，否則律政司不會提出檢控。

林卓廷在會議上與建制派激辯。（洪嘉徽攝）

最近因「迎賓館事件」備受關注的張華峰昨天突然根據《議事規則》第16(2)條動議休會待續議案，議案提到社會就如何處理《逃犯條例》的修訂產生嚴重分歧，引致社會持續撕裂，大型示威衝突隨時一觸即發，政府對盡快恢復社會秩序、穩定營商環境採取的即時應對措施，讓市民回復正常生活。

經過十多小時的辯論下，議案今天8時許表決，議案被否決，但因討論有關議案已耗用了至少18個會議小時，足以令極具爭議性的中環海濱長廊一幅0.3公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例無法在今周會議上審議，法例變相於周六自動生效。

張建宗在總結發言時指，示威者昨天在愛丁堡廣場和平集會，有部分人衝擊灣仔總部，並追打一名通宵上班的警員，他予以嚴厲譴責，又強調律政司根據《基本法》第六十三條進行刑事檢控工作，不受任何干涉，律政司會按證據、適用法律和《檢控守則》作出，除非有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，否則律政司不會提出檢控。他呼籲香港人不要對警隊有偏見，又說：「香港是我家，無分你我他」，籲港人為香港發展努力。

區諾軒要求明天續會，討論軍用碼頭附屬法例，立法會主席梁君彥拒絕有關要求，指明天立法會無足夠時間續會，宣布休會。