【逃犯條例】制服團體毋須出席七一升旗禮　民政總署：因安全考慮

逃犯條例引來滿城風雨，下周一就是香港回歸22周年。網上今日（27日）流傳，制服團體毋須出席七一升旗儀式，聲稱「典禮安排有所更改」。香港少年領袖團回覆《香港01》查詢，證實獲通知毋須出席。 民政事務總署回覆，因應近日社會情況及基於安全考慮，是次慶祝活動將不會安排學生及制服團體出席。 有連登討論區網民則發起七一當日早上6時半前往灣仔金紫荊廣場集合，網民計劃在現場派發歌詞，教人唱聖詩及多國國歌，務求妨礙升旗典禮進行，呼籲「塞爆金紫荊」。

網上今日（27日）流傳，醫療輔助隊少年團毋須出席七一升旗儀式，聲稱「典禮安排有所更改」。

網上流傳醫療輔助隊少年團前日（25日）一份通告，指收到通知原定參與七一升旗儀式，「但由於獲主辦單位通知典禮安排有所更改」，故取消參與升旗儀式。據悉，多個制服團體亦有收到消息。

另一方面，有網民自昨晚（27日）起透過社交網站、Telegram等渠道進行部署，有人在連登討論區發帖，召集市民於七一當日早上6時半前往灣仔金紫荊廣場發起不合作運動，在升旗典禮進行期間唱聖詩及多國國歌，務求令升旗典禮「不舉」。網民欲借此表達四大訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權。

有人提議當日帶備擴音器到場掩蓋國歌聲，亦有人呼籲勿用聖詩作抗議音樂，以免影響宗教界。