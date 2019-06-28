【逃犯條例】前高官促設獨立委員會　羅永聰：前線警揹黑鍋屬不幸

修訂《逃犯條例》的風波至今仍未平息，八名前政府官員昨日向特首林鄭月娥發聯署信，要求成立獨立調查委員會調查重警民衝突，客觀地尋求事件真相是既有及可行的途徑。 財政司司長前政治助理羅永聰是其中一位聯署人，他今早（28日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，「6.12事件」是高層次的政治事件，當中涉及警方部署和高層決定，但前線警員需要「揹黑鍋」，認為這是事情中最不幸之處。他指出，成立獨立調查委員會是希望把整件事的來龍去脈調查清楚，強調並非要把矛頭指向警察，調查的焦點亦非只是落在警察一方。

8名前局長、副局長和政治助理發表聯署，懇請特首林鄭月娥設立獨立於各方的法定調查委員會，客觀地尋求「6.12事件」真相是既有及可行的途徑。（資料圖片／余俊亮攝）

冀由資深法官主持獨立調查委員會

反修例人士的其中一點訴求，是要求當局成立獨立調查委員會，調查警察反修例警民衝突中有否濫權。勞福局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武、商務及經濟發展局前副局長梁敬國等八名前局長、副局長和政治助理昨日發表聯署，懇請林鄭月娥設立獨立於各方的法定調查委員會，客觀地尋求「6.12事件」真相是既有及可行的途徑，包括調查導致嚴重警民衝突多個方面的成因和過程，而非單單調查警務人員的行為；又建議特首在獨立調查委員會調查結果的基礎上，考慮按基本法第48條（12），對犯事者酌情頒佈不同程度的特赦。

羅永聰今早表示，現時社會矛盾激烈，聯署是要回應6.12警民衝突，冀由資深法官主持獨立調查委員會，調查衝突的來龍去脈，包括示威者有否使用過分暴力、警察的部署有否改進地方，以及高層人員的處理手法。

被問到成立獨立調查委員會會否對警察的士氣有所動搖，羅永聰坦言，整件事最不幸之處，是作為前線的警察，「今次是高層次的政治事件，要前線同事揹黑鍋是很不幸。」

他又說，社會上出現應否特赦被捕示威者的聲音，他認為香港是重視法治的社會，在獨立調查委員會調查結果出爐後，社會可在客觀的情況下，就應否特赦再作討論。