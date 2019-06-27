【逃犯條例】鄭若驊缺席加拿大國慶酒會　主持宣布後嘉賓歡呼鼓掌

加拿大駐港領事館，今日在金鐘萬豪酒店舉行國慶酒會。出席酒會的英國總領事賀恩德對《香港01》記者表示，相信英國代表會於G20高峰會期間會與向中方提及逃犯條例的問題。 加拿大駐港總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）致辭時則提及有加國公民「被中方無理拘留」，又指加國政府一早已就修訂逃犯條例表達其憂慮，和對加籍商界的風險。 酒會原邀請律政司司長鄭若驊出席擔任嘉賓，惟鄭若驊未能出席，當主持向在場人士宣布有關消息時，不少人報以掌聲。

加拿大駐港領事館今日在金鐘萬豪酒店舉行國慶酒會。（梁鵬威攝）

英國總領事賀恩德與《香港01》記者傾談時表示， 在G20高峰會舉行在即， 英國國家代表應該不會在大會正式議程上提出香港修訂《逃犯條例》的爭議，但他相信，英國代表會在與中國的雙邊會談上，向中方提及有關逃犯條例的問題。

加拿大駐港總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）於加拿大國慶酒會致辭時提及，「中國正無理拘留兩名加拿大公民」，兩人被拘至今逾6個月，仍未被起訴或判刑，亦未獲准見律師和家人。因此，兩國之間正經歷一段困難時期，但他希望彼此會以理性、透明和人道的方式解決紛爭，而加國亦會繼續捍衛自身的價值和利益。

南傑瑞選擇在有眾多外交官員及多國總領事在場時，觸及中加兩國之間最敏感的問題，同時影射香港修訂逃犯條例的憂慮，情況過去少見。

他又提到，香港和加拿大的共同價值，包括兩地的法治精神，並強調支持香港與中國間保持一國兩制。

南傑瑞及後於訪問中指，加拿大政府很早已經表達了修訂逃犯條例，或會消磨在港生活、工作和經商的加國人民對香港的信心，他亦已提出修訂條例會對加籍商界有風險。至於近日的示威活動和衝突有否動搖商界對港的信心，他表示需要長遠觀察。

在酒會開始前，主持在台上宣布，因一些不可預見的情況（Unforseen circumstances），鄭若驊未能出席今天的酒會，出席酒會的人士聞言後歡呼並掌聲。有份出席酒會的民主黨前主席劉慧卿在facebook炮轟鄭若驊，指鄭缺席十分不禮貌，「香港政府代表、律政司司長鄭若驊缺席, 十分不禮貌和不恰當！」

英國駐港總領事賀恩德

加拿大駐港總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）致辭時提到，加國政府一早已就修訂逃犯條例表達其憂慮。（梁鵬威攝）