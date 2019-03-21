【港鐵撞車】運房局前局長張炳良：事故嚴重　惟不宜太早作定論

港鐵在周一（18日）凌晨測試新信號系統期間，發生列車相撞事故，雖然未有造成傷亡，但就導致荃灣線金鐘站至中環站服務暫停近兩日。 運輸及房屋局前局長張炳良今（21日）提到事件時指，是次是一宗嚴重事故，但原因未明，應要再深入了解事件，才可作定論。

▼圖解港鐵撞車事故▼

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張炳良今（21日）出席一個討論香港公共交通的講座，會後被問到港鐵列車相撞的問題。他認為是次事件是一個嚴重的事故，反映新訊號系統在設計上出現問題。然而事故的原因仍要港鐵與供應商再研究，不適宜太早作定論。

是次港鐵事故中的新信號系統，由泰雷茲（Thales）及亞爾斯通（Alstom）承辦，同樣使用泰雷茲信號系統的新加坡地鐵（SMRT）於2017年亦曾出現信號故障致列車相撞。

運輸及房屋局前局長張炳良今（21日）提到事件時指，是次是一宗嚴重事故，但原因未明，應要再深入了解事件，才可作定論。（李家偉攝）

張炳良稱，現時營運的訊號系統公司不多，而泰雷茲亦是行內其中一間技術頂尖的公司。自己雖然記得2017年新加坡地鐵曾經發生事故，但認為兩宗事故的性質不同，而今次港鐵的確實事故原因仍未明：「係咪一啲嘢之前simulation（模擬測試）無發現到？有無人為因素涉及，之前唔aware（察覺）呢？好多嘢要問。」他重申應要再深入了解事件，才可作定論。