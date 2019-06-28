【逃犯條例】何君堯周日辦撐警集會　稱集會非「哂冷」或比拼人數

政府推動《逃犯條例》修訂引起軒然大波，觸發多場大規模示威遊行，6．12 金鐘警民衝突，以及近日兩次的圍堵警總行動，令警民關係跌至冰點。 建制派立法會議員何君堯表示，修例爭議令警隊成為磨心，他將聯同香港政研會於本周日（30日）下午3時在金鐘添馬公園舉辦撐警集會，為警務人員送上心意，又指今次集會不是「哂冷」或與其他組織比拼人數，參與的市民就算坐滿添馬公園，都只是萬多人，「點作都作唔到嗰條數」。 何續稱，6．12當日有示威者使用暴力衝擊立法會，絕對不是和平示威，因此警方為保護立法會及驅散人群而使用催淚彈等武器是恰當行為。

何君堯預料，將有兩三千人參與他所舉辦的「630撐警察，保法治，護安寧活動」。（劉錦華攝）

「630撐警察，保法治，護安寧」和平集會，將於周日下午3時至6時於添馬公園舉行，巳獲警方批出不反對通知書。何君堯稱，希望透過集會鼓勵及關心近日受到委屈及誤會的警務人員繼續努力工作，緊守崗位，集會並邀請了數名立法會議員、娛樂界、教育界、退休警務人員等人士上台發言，惟暫時未有確實嘉賓名單。他又呼籲市民穿藍色或白色上衣參與集會，當日亦會設置心意角，讓市民可以將鼓勵語句寫上，市民亦可以將鼓勵語句錄成影片。

何預料會有二、三千人參與集會，但強調今次集會不是以人數表示力量，而是讓沉默的大多數表達支持警務人員的心意，是和平性質及不具挑釁性，不會激發更深的警民矛盾。

何君堯續指，6．12當日有數千示威者衝擊立法會，當中更有人掘磚及利用附近地盤物料作武器，警方必須要築起防線來保護立法會，因此造成當日衝突，其後兩度圍堵警總等示威中，警務人員即使被挑釁亦依然緊守崗位、履行工作，及不偏袒地按章工作。

何又稱，警方6．12當日一直使用合理措施管理人群，用最低武力抵抗「暴徒」。他強調，先不論政治上誰是誰非，警務人員一直竭力維持治安穩定，保障市民性命財產，但在《逃犯條例》修訂事件中卻成為磨心，結果民眾將仇恨轉移至警察身上，而這些誤會及仇警情緒是不應該出現，亦令警務人員受到委屈。

被問到為何認為警方使用的武力是合理，何稱警方防線被衝擊時，警方需要使用催淚彈驅散人群，而相比警棍，催淚彈不會傷害示威者身體，「不用催淚彈用甚麼（驅散人群）？」他表示，法國去年的黃背心運動中，警方鎮壓情況「比香港惡劣十倍都不止」。何君堯續指，6．12當日有四萬多人集結，當中有一兩千人衝擊立法會大樓，最後「導致只不過70多人受傷已經是恰當，及萬幸沒有對香港造成更大震撼。」

何君堯再被問到為何在未完成調查前，就定性6．12示威及參與者為暴動及暴徒，何回應指當日示威者是犯了事才會被捕，檢控何罪是律政司工作。他表示，示威者以長矛衝擊警方防線，「我唔會話佢哋係和平使者啩？」

他指雖然警方未完成調查，但當天的確有暴力事件發生，而示威者暴力的衝擊行為足以定性他們為「暴徒」，但這不表示當日在場的示威者都是暴徒，而是針對作違法行為的示威者。他重申，警方需要就暴力及違法行為執法及調查，但在這過程中警方被污衊。

何君堯呼籲市民回復理智，至於應否設立獨立調查委員會或按照現有制度處理警方6．12當日涉使用過份武力的投訴，何稱這些議程仍在討論中，故不會在集會上討論。