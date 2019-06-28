【逃犯條例】七一升旗禮倘取消公眾觀禮區　黃之鋒：恐激起民憤

《逃犯條例》修訂風波未平息，或會持續至下周一（7月1日），而當日是香港回歸22周年。當局確認，因應近日社會情況及安全考慮，當日早上在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗禮將不會安排學生及制服團體出席。 香港眾志秘書長黃之鋒今早（28日）致電商台節目時表示，根據過往七一回歸及十一國慶示威經驗，警方會在距離400米外設下封鎖線，一度形容距離是「連支旗都見唔到示咩威」。他續指，倘政府取消公眾觀禮區或警方延伸封鎖線，恐會激起民憤導致更多人上街，促請政府回應市民訴求。

下周一（7月1日）是香港回歸22周年，政府表示當日的升旗儀式不會安排學生及制服團體出席。惟黃之鋒表示，倘當局取消公眾示威區或會激起民憤。（資田圖片／林若勤攝）

黃之鋒續指，當警方在金紫荊廣場距離400米設封鎖線，示威者能夠停留的位置接近會展範圍，根本未能目睹升旗儀式、甚至是國歌都聽得不太清楚，一度形容「連支旗都見唔到示咩威」。惟慶祝活動會設立公眾觀禮區，故示威者一般以公眾人士身份排隊進場。

黃之鋒：未能預計升旗禮當日多少示威者集結

對於下周一的慶祝活動，黃之鋒參考過去數周反修例的示威活動，已由從前有主辦團體演變至網上討論區號召，故難以估算參與人數，亦未能預計下周一會有多少示威者於金紫荊廣場附近集結。他認為，當局應思考當天容許多少公眾人士進場，倘決定取消公眾觀禮區，或是警方將封鎖線由400米延伸至600米外，或會激起民憤促使更多人上街。

黃之鋒表示，政府至今仍未有回應市民訴求，警方亦未有交代將6月12日定性為「暴動」及拘捕示威者的原因。（資料圖片／林若勤攝）

至於警務處處長盧偉聰昨日（27日）見記者時，呼籲市民勿因政治紛爭放在警隊身上。黃之鋒則指，6月12日發生的警民衝突，警方向市民投放催淚彈、布袋彈及橡膠子彈等，至今當局仍未回應市民訴求，或交代拘捕示威者及定性「暴動」的原因，故市民難免會「冤有頭債有主」，因對口單位正是盧偉聰。