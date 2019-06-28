【逃犯條例】傳林鄭晤政協人大：好多人以為我死了　我不會死得去

修訂《逃犯條例》風波正鬧得沸沸揚揚，不僅成為政府燙手芋，亦重挫特首林鄭月娥的管治威信。由上周二至今一直未有公開會面的林鄭，密密在禮賓府晤各界人士。林鄭昨日(27日)除了在禮賓府與四個警察評議會職方協會代表見面之外，《經濟日報》今日(28日)報道，原來林鄭還與香港友好協進會十多名成員會面。 席間，林鄭表明為了不想為中央增添麻煩，一定不會辭職，更笑言：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」

林鄭月娥（右五）昨日（27日）在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席會面，保安局局長李家超（右四）及警務處處長盧偉聰（左五）也有出席。（政府新聞處）

政府新聞處昨天只發佈林鄭見四個警察協會代表詳情，惟《經濟日報》今日(28日)報道，林鄭昨在禮賓府會見了香港友好協進會十多名成員，包括全國政協常委李澤鉅、唐英年、戴德豐及林建岳，及港區人大代表霍震寰及李君豪等，據報會面歷時約一小時。

報道指，林鄭席間提出四大重點。林鄭一開首表明，中央仍十分支持她，免為中央增添麻煩，她一定不會辭職。第二，在現時的環境下，一定要支持警方；第三，不會成立獨立調查委員會，調查6．12金鐘衝突事件；最後，她認為若答應不起訴6.12衝突的示威者，做法等如干預司法。

林鄭在會上還稱中央曾派出中間人向她了解最新狀態，她笑言：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」又強調會在餘下任期多做民生工作，冀各界多給意見。