游蕙禎退出青年新政　曾鬧宣誓風波　「或是需要重新變陣的時間」

青年新政游蕙禎今午在fb宣布，退出由她與梁頌恆等人共同創立的青年新政。 游蕙禎在貼文中表示，四年時間過去，或許是時間重新變陣，而人與人之間的關係會有改變，「即使離開了，也是永遠在心中留有位置的朋友」。 游蕙禎於2016年循九龍西進身立法會，其後鬧出「宣誓風波」，被褫奪議席，激進手法備受爭議。

游蕙禎(左)宣布退出青年新政。(資料圖片／余俊亮攝）

游蕙禎今午在fb宣布退出青年新政。她在貼文中稱，加入了這個組織四年有多，「回想起2016年的紅格仔襯衫，和紅格仔義工團一字排開雙手環胸的相片，除了感動，也是無可言喻的歉疚」。她說：「到了現在自己仍然無法給戰友甚麼，但有生之年能與戰友一同共事，已經感激不盡」。

游蕙禎續稱，四年時間過後，此刻或許是重新變陣的時間，形容人和人之間的關係時有改變，「皆不應用一個組織名稱或一個名詞就可以概括」，雖然她對這個組織說再見，但指「日後必定會再見」。

2014年雨傘運動後，多個傘後組織及政治素人湧現，如今眾人命運各異。（資料圖片／余俊亮攝）

香港史上最短任期的議員

青年新政在2015年3月成立，主要成員包括游蕙禎、梁頌恆、黃俊傑和鄺葆賢等。游蕙禎於2015年參與區議會選舉，在九龍城區議會黃埔東選區挑戰梁美芬，以300多票之差落敗；青政九名參選人中，最終只有黃埔西的鄺葆賢贏得議席，但鄺其後因理念有分歧而退出青政。

游蕙禎在選舉後的首個立法會大會上的宣誓儀式上，作出連串爭議舉動，包括將誓詞中的中國發音成「支那」，引起外界批評。（資料圖片／羅君豪攝）

游蕙禎與梁頌恆其後參加2016年立法會選舉，游蕙禎在得到20,643票的情況下，僅以424票之微壓倒尋求連任的黃毓民，奪得九西最後一席。

游與同屬青年新政的梁頌恆雙雙成為立法會議員。不過，兩人在選舉後的首個立法會大會上的宣誓儀式上，作出連串爭議舉動，包括將誓詞中的中國發音成「支那」，引起外界批評。港府其後對兩人提出訴訟，質疑其議員資格。法院最終宣布兩人的議員資格於大會上宣誓無效時已被取消，擔任議員只有12日的他們，成為香港史上最短任期的議員。

游蕙禎被取消立法會議員資格後，遭立法會追討93萬議員薪金及津貼，而她與梁頌恆不服被褫奪議席展開訴訟，由原審至上訴，一直敗訴，估計有關訟費或累積達千萬元。

「扑嘢論」具爭議

此外，游蕙禎在當選後，曾在一個大學論壇被問到「中港矛盾」及「移民審批權」問題，爆出一句「就算我哋而家想去扑嘢（做愛），都搵唔到房扑呀」，以表達土地不足問題令年青人尋找性空間困難，引起社會爭議，被批評用詞粗俗。

游蕙禎、梁頌恆及另外三名助理，於2016年衝擊立法會會議室，五人被裁定參與非法集結罪罪名成立。游當時放棄上訴即時入獄。(資料圖片/林若勤攝)