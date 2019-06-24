【逃犯條例】民建聯植潔鈴Telegram偷游蕙禎相　開腔回應：唔認得

反對《逃犯條例》修訂的運動「無大台」，當中示威行動的情報及資訊均不是透過領袖或權威發放，而是參與者以Telegram 互相交流、組織。 民建聯東區區議員植潔玲使用Telegram時，卻私自挪用了青年新政游蕙禎的相片以作「大頭貼」，最終被游蕙禎揭發，她即時向游致歉。植潔玲於昨晚約10時，於自己的Facebook專頁公開解釋，她只是無心之失，並為此向游蕙禎道歉。

植潔鈴為擅用照片向游蕙禎道歉，並稱因為自己與游『有啲似』所以選用該相片。（植潔玲Facebook專頁）

近日香港掀起一股TG潮（TG為通訊軟件Telegram的簡稱），原因是Telegram的保密功能據稱比港人最常用通訊軟件whatsapp更佳，例如可以在不透露電話號碼的情況下與他人聯絡。因此TG在近日的反修例示威中大派用場，示威者可以在相對安全的情況下藉此軟件互通消息，甚至組織行動。

植潔鈴解釋：假名假相片是「入鄉隨俗」

民建聯植潔鈴昨日（23日）亦追隨此潮流，開了一個TG 戶口，不過她就以假名登記用戶，更私自挪用了青年新政游蕙禎的相片以作己用。游蕙禎得知事件後致電植潔鈴與對方對質，並將雙方通話內容放上游的Facebook。游在通話中質問對方為何「偷相」，植解釋相片是從telegram內搜尋到的。她又表示不知相中人是游蕙禎，只是覺得「有啲似樣」和「靚女」，又為引起誤會向游蕙禎致歉。游蕙禎更在Facebook 呼籲網民，要提防盜用他人容貌然後加入情報群組的人。

植潔鈴於昨晚稍後時間在Facebook解釋，指她趁著昨日假期有空，想了解近日十分受歡迎的Telegram 軟件，並指使用假名假相片是「入鄉隨俗」。她表示，原本打算隨便選擇一位女性的照片作頭像。然後碰巧看到游蕙禎的相片，認為她「幾靚女」，因此選用了該相片。她補充，游蕙禎近期沒有露面，因此不認得相中人是游蕙禎。她最後亦再次向游蕙禎道歉。