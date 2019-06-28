【逃犯條例．持續更新】示威者圖入軍用碼頭抗議　遭警禁止後離開

中環海濱一幅0.3公頃地皮，今日(29日)凌晨零時起列為解放軍軍用碼頭。議會陣線立法會議員朱凱廸，立法會議員張超雄，區議員司馬文及數名保護海濱聯盟成員，早上到場抗議，他們企圖進入被警方阻止，雙方交涉近一小時不果，示威人士決定離開。 大批示威者昨晚到中環海濱示威，抗議政府將海濱一部份列為解放軍軍事用地。他們一度闖入被鐵絲網圍封的海濱，惟逾百名軍裝警員迅即趕到並重新佔領，其後雙方對峙。示威者於清晨前和平散去。 至於由多個團體及人士組成的「全港反送中聯席」，周五晚(28日)在立法會示威區舉行「連結G20 民主香港集會」，向與會各國反映香港反修例和爭取民主的狀況。

朱凱廸、張超雄及司馬文等人到場示威。(梁鵬威攝)

【12:25】許智峯繼續要求取得代表警方與示威者對話的女見習督察的警員編號，以便其投訴。該女督察就表示，自己作為督察級人員，不需要提供警員編號，只需要提供自己的姓氏和所屬分區，她隨後表示自己姓鍾及隸屬中區警署。

【12:10】朱凱廸等立法會議員在軍用碼頭用地外見記者。朱凱廸表示，中環海濱成為軍事管制區後的首個中午，7位市民來到示威，但特區政府過去多年所說都是「大話」，因政府曾承諾沒有軍事活動，碼頭就會開放給市民，和一般的公共空間一樣，但今日警方卻表示需要授權，市民才能進入。他表示，一定會再有市民到該處示威，警方和政府一定後悔。

朱凱廸又指，如果特區政府繼續故意製造火上加油的政治炸彈，指令警方保護一片「空地」，市民不會讓警方和政府「好得閒」，訴求會一直累積提升，讓碼頭成為讓市民明白香港土地問題的最佳示範點和示威地點。

他又指，政府嚴重違反承諾，已經符合申請司法覆核的標準。

【12:08】代表警方發言的女見習督察一直重申警方立場，但就沒有應示威者要求，提供警員編號、姓名、職級，以便投訴。許智峯質疑，「你唔俾入就算啦，但你連你number(警員編號)都唔俾。」現場示威者人士也鼓譟，要求提供警員編號。期間不時有示威者用普通話提出質疑。但警員只曾以英文回應，未有以普通話回應。

【12:05】大約10多名便衣及軍裝警員在閘外的添馬公園戒備。

【12:02】朱凱廸表示，軍用碼頭一定會成為反對中共統治的示威聖地，呼籲警方不要自作主張阻礙示威者進入碼頭。許智峯則逐字讀出保安局政策，解釋警方無權守衛軍事禁區，他又批評警方做「人肉欄柵」，「非法進入禁區」。警方代表則回應，6月29日後，附屬法例將會生效，有關地方已成為受保護的地方，否則警方或會作出刑事檢控。

雙方擾攘近一個小時，有示威者要求警方現場指揮官提供警員編號，供投訴之用；該示威者又用普通話質疑警員「你這個非法人，非法進入解放軍的地方」。隨後參與示威的司馬文，亦用英語發言，質疑警方。

示威者與警方交涉

【11:55】張超雄軟硬兼施，稱理解警方成為「磨心」，呼籲警員不必緊張，也不必警告。他重申，示威者不會衝擊，只是不同意碼頭劃給解放軍，呼籲警方以香港利益為先，保護香港，不是保護共產黨和解放軍。

【11:50】朱凱廸及許智峯又質疑，根據法例，保護軍用碼頭的責任在特遣的保安，而非警察。許又質疑，是誰授權警方管理按規定並非由警方管理的地方。警方代表未正面回應，只不斷重申，警方有權守衛「受保護的地方」。

【11:45】民主黨立法會議員許智峯加入與警方交涉。他表示，區議會和立法會討論多年，都表明市民可以進入，因現時碼頭沒有軍事用途，他指，市民沒有意圖永久佔領，要求警方解釋為何不允許進入。警方則警告示威者，碼頭是受保護地方，警方已設立防線，呼籲市民離開。現場人士隨即嘩然，許智峯則繼續質疑，警方代表一度呼籲現場人士「不要衝擊警方防線」，再次引來示威者不滿，大叫「哇，邊有衝擊你啊，講大話」。

【11:30】朱凱廸與張超雄一行人，前往軍用碼頭的土地前抗議，被警方阻止進入。朱凱廸與張超雄與警方交涉。張向警員表示，大家都是香港人，海濱用地香港人也希望使用，作為香港人，警員應讓港人進入土地和平示威。他又要求警方解釋，為何不能讓示威者進入。張又指出，按規定，碼頭不作軍事用途時，會開放給公眾使用，為何現在一場連申請不反對通知書人數門檻都未達到的集會，警方都不願意讓市民進入使用。

↓↓↓ 朱凱廸等人圖再進入中環海濱解放軍用地 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【11:18】示威集會開始。朱凱廸與張超雄先後發言，朱凱迪指該用地事實上不能幫助解放軍防務，同時也會變為港人「眼中釘」，形容割地行為愚蠢。他補充政府曾承諾軍用碼頭在沒有軍事用途進行時，會開放予公眾使用，但現在卻變警察禁區。

張超雄則表示，上年一地兩檢中已經劃地予中國，該地不受香港法律保障，是違反基本法。而今日又再劃海濱用地予解放軍。他續指香港已經有2000公頃軍事用地，認為已經足夠，不需要更多用地。而現時將該海濱永久劃走，令公眾不能進入享用。他補充，在緊急情況下，解放軍有權佂用地地，因此不需永久地劃地。他批評政府不站在港人利益一方。

【11:14】議會陣線立法會議員朱凱廸，立法會議員張超雄，區議員司馬文及數名保護海濱聯盟成員，到中環軍用碼頭外準備示威。

【09:26】約10輛警車停泊在解放軍中環軍營對出，警員在海濱一帶巡邏，又有約10名軍裝警員進入軍用碼頭。

【09:00】約20名防暴警察及6名便衣進入軍用碼頭，與內裡20名軍裝警察「接更」。

【08:40】至早上，中環海濱一帶已沒有示威者留守，只見到有警員巡邏。有警員在軍用碼頭範圍內駐守。



↓↓↓ 歸駐軍中環海濱一帶周六早上情況 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

反「逃犯條例」運動持續，示威者一度闖入歸解放軍中環海濱，後被逾百警重新佔領。（曾梓洋攝）

+ 14 + 13 + 12

2019年6月29日 星期六

【02:25】雖然添馬公園只得凌星市民在場，但歸駐軍的中環海濱仍有約廿多名香港警察留守，水警輪亦停泊在海濱碼頭。記者曾問及警方會否通宵駐守，警員及督察等均表示不知道。另外，他們又從軍事用地內的建築物，拉出大閘，阻止市民再進入歸駐軍的中環海濱。

【01:37】目前大部份市民已經離開中環海濱，有示威者主動清理示威留下的垃圾。

【01:27】朱凱廸接受訪問表示，今日行動是公民抗命，目的是帶出中環海濱應屬公共空間，另外亦想社會討論解放軍在香港2000公頃的軍事用地，未來應用作港人住屋。他表示今日曾與保安局開會討論，對方表示現時中環海濱用地仍未移交解放軍，法律上屬灰色地帶，仍受香港政府管理，但具體情況政府沒有公開，他批評欠缺透明度。他表示，他今晚會離開，但早上約10時會再到現場示威。他對於警方派出超過百名警員去守衛海濱空地感到意外，又表示香港人應有權在中環海濱示威。

【01:09】約數十名警員從海濱碼頭內離開，返回政總一帶。

【00:30】目前一眾示威者組成傘陣，在解放軍海濱外與警方對峙。他們不斷高呼：「人不送中，地不要割，還我海濱，停止霸地！」

【00:14】有水警輪到中環海濱位置戒備。

【00:05】逾百個軍裝警在已歸解放軍的中環海濱佈防，示威者在鐵絲網外不斷高叫「黑警，可恥！」。

【00:00】踏入凌晨12點，逾百個戴頭盔的軍裝警已經進入，已經變成解放軍軍事用地的海濱佈防。

+ 2

2019年6月28日 星期五

【23:56】逾百個戴頭盔的軍裝警，他們配上防暴裝備，一同向被圍封的海濱一同進發。朱凱廸表示，到場逾百個軍裝警是想於，即將變成解放軍軍事用地的海濱進行防守佈防。

【23:50】目前警員已重新佔領被圍封的海濱，示威者已經被推出鐵絲網外。示威者不斷高呼「還我海濱」。目前只得朱凱廸仍然處於被圍封的海濱內。

【23:45】有數十名持盾牌的軍裝警員趕到現場，進一步推近被剪開鐵絲網的圍封海濱。目前示威者正與警員互相推撞。

【23:33】涉事海濱已被政府以鐵絲網圍封，一眾示威者嘗試剪開鐵絲網，進入被圍封的海濱。目前朱凱廸已率先入內，並發表講話。他表示自己願意承擔相關法律責任，全因為要表明海濱用地是屬於香港人。他呼籲進入圍封土地的示威者要考慮清楚法律責任。目前已有數十人進入被圍封的海濱。

【22:55】目前仍有約400名示威者在中環海濱「野餐」抗議，他們大多坐在地上，或摺紙飛機掉入被圍封的海濱內，並高呼「反對割地！出賣港人！」的口號。而立法會議員朱凱廸亦在場。

【22:00】集會結束後，示威者轉到中環海濱「野餐」抗議，抗議早前因建制派在立法會拉布，令政府透過5條附屬法例，將中環海濱一幅0.3公頃土地撥歸解放軍作的法例，於周六（即今晚12時）自動生效。現場已有約400人聚集。目前涉事海濱已被政府以鐵絲網圍封，並貼有「官地不得內進」的標語。

【21:39】香港專職醫療及護士協會主席洪梓然指，6月9日衝擊的年青人不想行禮如儀，雖他們明知有機會被指責為暴力，但今次是年青人挺身而出，他感到愧疚，因成年人以往無站出來，令年青人要蒙受皮肉之苦。他指很多成年人指責年青人缺乏獨立思考，但不論眾籌登報或其他行為，均是由他們構思，冀成年人更相信及信任年青人，讓他們自發行動，並感謝他們讓港人免於恐懼。

【21:30】6.12曾勸警察不要打年青人，被傳媒拍下的「城姐」表示自己以「師奶」身份發言。她指自己也想煮飯、湊仔及煲韓劇，但指因更愛香港，決定上街。有人曾問及她會否再衝一次，她指香港人絕不會再想經歷多一次。

【21:21】香港監察召集人錢志健冀一起守護香港，保持香港獨特的地位及特性。

【20:52】有台灣公民陣線召集人賴中強、輔仁大學法律系教授吳豪人等透過視像會議發言。他們表示香港有200萬人出來，十分鼓舞，盼香港與台灣一起加油。有在台留學的港人指很多台灣民眾支持香港，促請繼續堅持民主及法治，相信港人不會輕易放棄。

【20:43】有反對修例的日本人前田雅裕表示，大阪因G20峰會多條道路實施管制，香港狀況亦受到非常大的關注。他希望香港人可以加油，冀港人自由可以繼續保存，他並表示港人並不孤單，有很多人支持反逃犯例的港人。

【20:49】現時身處大阪難波的中大學生會會長Jacky，昨日曾在大阪進行集會，並表示搜尋多間便利店才能購買刊有香港反修例廣告的《朝日新聞》報章。Jacky多謝集會人士出席，並為香港人加油。

【20:32】吳靄儀發言，冀公眾一起重奪議會，在未來要以選票懲罰建制派，守護香港。吳更指香港的法治及國際地位，與國際社會是息息相關。而集會人數增加，已坐滿立法會示威區，估計至少400人。

【20:00】「長毛」梁國雄發言，指感謝年輕人的活力及堅持，冀港人要繼續以人數取勝，而非與警方產生衝突。立法會議員區諾軒指日本首相安倍晉三在G20峰會提及香港近日狀況，刮了中國外交部一巴，全因中國外交部曾稱峰會不會提及香港狀況。

【19:24】「連結G20民主香港集會」開始前，發起人與集會人士高呼撤回惡法、撤回暴動論、釋放所有被捕示威人士及嚴查警方濫權等口號。集會有近300人參與。

科大教授成名率先發言，他認為抗爭手段需考慮合適性及必要性，才可獲民眾支持。他更以佔中舉例，指雨傘活動除催淚彈外，民眾支持率為40%或以下，不合作運動或令民眾埋怨，指佔中佔領79日，對政府不但未有明顯影響，反未獲民意支持。 他指佔領稅務大樓等不合作運動同一道理，希望各人抗爭時考慮行動是否合適及必要，及呼籲大眾在7月2日或之前登記成為選民。

【19:00】大會宣布集會於7:05分開始。

【18:55】集會將於晚上7時開始，現時參與集會約有40人。

大會表示，集會大約有30人發言，包括學生代表、區諾軒等，另有六至七人會連線對話，包括居日本、台灣及加拿大港人。

民陣周三（26日）晚曾於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，希望稱趁二十國（G20）集團峰會舉行前，透過國際壓力上，「再給予林鄭月娥重重一擊」，有數千人參與。

及後，網民於翌日早上發起包圍律政中心，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂等訴求，示威者一度走出下亞厘畢道。

↓↓↓ 6．26「G20 Free Hong Kong集會」↓↓↓