【逃犯條例】衝擊立法會再現　重組由商討變行動實況

繼6.12衝擊立法會後，參與包圍灣仔會展及金紫荊廣場的一班示威者，今日（1日）早上返回立法會示威區後，在中午後突然衝擊立法會。大批市民手持雨傘，多次不斷衝擊立法會玻璃幕門，縱使一班泛民立法會議員到現場多番勸阻，最終亦被示威者拉走。 為何示威者會在七一大遊行開始前採取抗爭行動？泛民議員初期成為阻擋示威者衝擊第一道防線，惜最後亦無法阻擋示威者行動，鐵車連番撞擊的一幕，當中又是否早有部署？

梁君彥：示威者應以和平方式表達意見

立法會主席梁君彥透過發言人表示，他強烈譴責就今天下午過後衝擊立法會大樓的暴力行為。示威人士利用手推鐵車和鐵枝等硬物，嚴重破壞立法會大樓多處地方。梁君彥指已要求警方協助，確保大樓安全。他亦重申，示威人士應以和平方式表達意見。

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「咩位置都好，無論如何都要攻」

要了解今次衝擊行動，可由今早說起。現場消息指，據了解，衝擊立法會玻璃門行動，其實前後醞釀不足半小時，現場示威者亦有分歧，有人曾提議衝擊立法會大門、即「煲底」位置，惟最終未達共識，因會影響聚集在內休息的示威者，及影響物資支援。

另一邊廂，則有人認為現時衝擊位置、即立法會議員入口(2)易守難攻，不過勇武陣營則堅持「咩位置都好，無論如何都要攻」。

另外，數百名示威者原本準備在七一回歸升旗禮時，前往灣仔金紫荊廣場，阻止升旗儀式進行。示威者於清晨佔領金鐘龍和道及灣仔告士打道，惟由於警方佈防甚密，他們難以到金紫荊廣場。

不過，最終他們未能抵達金紫荊廣場，遂改往金鐘夏慤道及煲底留守。及至10時半，警方於夏慤道突然撤退，示威者不斷以鐵馬，將防線向灣仔方向推進約20、30米，而位於金鐘中信大廈的示威者再度推進到灣仔分域碼頭，同時示威者退回煲底商議後續活動。

林卓廷跪地求示威者勿衝

其後一班示威者在經商討後，在大約1時在煲底表決，決定衝擊立法會，其後便包圍立法會議員入口二，以鐵籠回收車撞向及硬衝立法會，導致多個玻璃撞至破爛。

以往多名泛民立法會議員均稱「不篤灰、不抹黑、不割蓆」，惟就算他們今次在示威者面前阻止，包括議會陣線梁耀忠、民主黨許智峯等，以身體阻止，其中民主黨林卓廷更曾跪地稱：「我求你哋啦。」，希望他們不要衝擊，惟有示威者以紅色噴油噴向他們，似乎一班有意衝擊的示威者去意已決，最後亦擊碎大門玻璃門，警方需要向示威者發出胡椒噴霧。