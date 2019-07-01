【逃犯條例】被揭發近距離拍攝示威者　一男掟手機另一男速逃

七一回歸紀念日，數千名示威者今早在於灣仔及金鐘一帶聚集。示威者聚集期間，兩名操不純正廣東話男子，分別於龍匯道及夏愨道被揭發偷拍示威者，雙方一度發生衝突，有人受傷送院。

上午7時起，示威者於龍和道一度與警方持續對峙。至上午約10時半，一名操普通話穿白衣男子，疑於龍匯道近距離拍攝示威者容貌。男子其後被示威者發現，雙方發生推撞。男子一度被拉倒地上，上衣被扯攔；示威者則企圖取走其手機，並嘗試刪除相片。惟男子極力反抗，並將手機掟在地上，企圖粉碎手機。

白衣男被揭發偷拍示威者，遂將電話掟落地。（徐嘉蒓攝）

白衣男被揭發偷拍示威者，拒絕以正面示人。（徐嘉蒓攝）

拒正面示人 男子一度哭泣



未幾，數名示威者將男子按住在地上，並取走其手機，遂報警處理。男子右手踭及右膝流血受傷，一度在場哭泣；示威者則協助他清理傷口。救護員接報到場，男子被抬上擔架床時，拒絕以正面示人，送院治理。香港01正向警方查詢事件。

藍衣男於夏愨道被揭發偷拍示威者，一度被包圍。（蔡正邦攝）

藍衣男：影完要起底



至上午11時許，一名操不純正廣東話男子，疑於夏愨道被揭發偷拍示威者。一名身穿藍色上衣戴眼鏡男子，被約100名示威者包圍。示威者質問藍衣男「收咗幾多錢」，並促他刪除相關相片。惟男子拒絕合作，雙方一度發生爭執，大批示威者則高呼「記者，記者呢邊呀」。有市民指，藍衣男曾稱「影完要起底」，拍攝示威者容貌後一度狂奔。