【逃犯條例】泛民：民意爆發邊緣　衝擊立法會「向權力機構洩憤」

《逃犯條例》爭議未有隨政府決定暫緩修例而完結，今日七．一回歸日，更演變成第二度衝擊立法會。或許有不少人奇怪，為何立法會未有召開會議，示威者仍要衝突，有泛民中人直言，是因為特首林鄭月娥一直未有回應示威者訴求，加上近日多名人士自殺，據指部分與修例有關，「情緒推到最高峰、容忍到極限」，令民意到達爆發邊緣。

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今日(1日)有多個政界中人分享上述信息，或許表達到部分示威者的意見。有人稱，民主派會議召集人毛孟靜於示威者衝擊時高呼：「你哋衝入去，係會當成暴動，要坐十年㗎！入面仲要準備晒槍等你哋㗎！」但有人回答：「預咗啦！已經有三個人死咗啦！我哋預咗啦！」另外，有人稱現場的青少年昨晚於立法會煲底開會，當中有相當部份青年舉手表示願意衝擊，衝擊時更有人稱「你畀我哋撞入去啦！我預咗比人拉㗎啦！你仲想我哋等幾耐呀？仲有乜嘢方法呀」。

有泛民中人引述相關言論，坦言林鄭至今仍未回應示威者4大訴求，更於今早發言聲稱「新作風、新思維」，聽取民意，激起民憤。另一方面，最近有3名青年人接連輕生，部分據指與《逃犯條例》有關，令相當一部分青年人「情緒推到最高峰、容忍到極限」。

至於衝擊立法會，該泛民中人坦言是「非理性決定」，象徵意義大於一切：「佢哋圍過政總、警總、特首辦、禮賓府都冇用」，遂就地取才，「向代表權力機關的地方洩憤」，直言「與其怪市民衝擊，不如問果從何來」，政府要為民意爆發達到邊緣負責任。

他又指，只有少部分示威者衝擊，而今次泛民與激進示威者已有共識，不會互相指責，尊重對方決定，而泛民議員今日下午阻止示威者衝擊，亦只是被抬走。