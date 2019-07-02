【立法會衝擊】未列林鄭「天堂留位」　特首辦：紀錄特首回答問題

持續近一個月的反修訂《逃犯條例》示威浪潮，終在7.1回歸日演變成衝擊立法會，造成嚴重破壞，警方凌晨開始清場，示威者全數撤離。今日（7月2日）凌晨4時，特首林鄭月娥聯同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，在警察總部會見傳媒。期間有記者問及「特首你成日話，天堂留咗個位俾你，你依家點樣對得住3個自殺人士的家屬？同埋你覺唔覺得會落地獄？」等4條問題，但林鄭並無回答，而政府新聞處及後發放記者會的答問內容，亦未有提及該等提問。 特首辦回覆稱，由於傳媒眾多，現場多次出現多位記者同時發問，及不少記者在其他記者提問後未待林鄭回覆隨即提出其他問題的情況，她難以全部回答。特首辦稱「有關答問內容並非逐字紀錄，主要紀錄林鄭回答的問題和答案」，特首辦新聞組在準備有關答問時，提問內容是否敏感並非考慮因素，傳媒及市民亦隨時可在文件內的短片回看整個會見傳媒過程。 林鄭前年6月以候任特首身份，接受英國廣播公司（BBC）訪問，曾表示天堂會有自己的位置，主要因為她「做好事」。

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記協：嚴重削弱公眾知情權

林鄭等官員於今日凌晨在灣仔警察總部會見記者，除了張建宗一直不發一言外，其餘都有發言，有多名記者都追問林鄭對有關3名自殺人士回應，一連提出6條提問，當中包括「有立法會示威者形容自己視死如歸佔領立法會，你覺得自己有無責任呢？因為政府沒有回應市民的訴求，所以視死如歸？」、「特首你經常說天堂給你留了一個位置，你是否對得住3名自殺人士的家屬？現在是否仍覺得天堂有個位置，你會不會落地獄？」但新聞處的稿件只收納其中一個提問，惟林鄭並無正面回應。

另外，有記者及後問「你是否完全看不到有人因為這次事件而死？」、「對於有指今次事件是因為特首你不聆聽民意造成？你有何回應？」。

特首辦及後發出「行政長官會見傳媒開場發言和答問內容」，其中包括5條中文及2條英文提問，但就未有包括上述提問。

記協及後發聲明，批評政府嚴重削弱公眾知情權，對此表示極度遺憾，要求政府立即解釋當中原因，以及選取發佈記者提問內容的準則。記協稱，政府新聞處務必全面準確記錄記者會的內容，政府新聞公報作為官方發佈渠道，不論特首、官員有否回應，問題是否尖銳，也必須記錄及公佈在場傳媒所有提問及官員回應內容，不能肆意刪減，以保障公眾知情權。