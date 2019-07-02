【立會衝擊】陳健波：不想衝突變成「六四事件香港版」

政府修訂《逃犯條例》所引發的大型反對運動昨日（1日）再度升級，示威者攻陷立法會大樓，令部分設施損壞，預計未來兩星期無法開會。 然而，今年度立法會財委會仍有大批撥款未審議。財委會主席陳建波表示，雖然會議室1和2損毀不算嚴重，但由於配套損毀嚴重，估計維修需時，未來兩星期暫時不會召開會議，之後會否再開會則要視乎情況。

陳健波認為，對有些議員指警方昨晚用「空城計」對待示威者感到反感，認為此說法是漠視當時的危險性，不想衝突變成「六四事件香港版」。（羅君豪攝）

陳健波認為，對有些議員指警方昨晚用「空城計」對待示威者感到反感，認為此說法是漠視當時的危險性，不想衝突變成「六四事件香港版」，強調「大樓傷害可以修補，但人命傷亡則難以修補」。他說，見到人命傷亡感到傷心，更擔心年青人，雖然他們的初心是想香港好，但擔心會用錯方法。

陳健波又稱，因不少議題與民生息息相關，他曾考慮其他地方開會，但現實不容許這樣做，他個人對加會無所謂，但要視乎環境是否安全。

陳健波發言期間，在場數名市民指罵他，要求他回應市民的訴求，又罵他是零票議員，不敢回應市民。（羅君豪攝）

陳健波發言期間，在場數名市民指罵他，要求他回應市民的訴求，又罵他是零票議員，不敢回應市民。

立法會秘書處及後發通告，指鑒於昨天有部分示威人士衝擊立法會大樓並造成嚴重破壞，以‍及基於安全及保安考慮，將取消本周五的教育事務委員會及下周二的房屋事務委員會。