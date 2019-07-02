【立法會衝擊】維修費料逾半億　若涉暴動　保險或無得賠公帑埋單

昨日七一回歸日，晚上部分示威者衝擊立法會，多項設施遭受破壞。立法會綜合大樓在2011年落成，連同政總造價約52億元。 本身是保險界議員、財委會主席陳健波表示，政府物業向來都沒有購買保險，今次維修的費用料由公帑支付，相信費用可達數千萬元；立法會有為大樓內設施，購買達一億元投保額的財產保險，「係全險嚟，就算受惡性破壞有得賠！」不過，他坦言今次的情況屬於本港首現，情況複雜需時研究，「一般條款涉及恐襲、暴動則無得賠償。睇下政府點樣定性！」若保險最後不受理，相信設備也要千萬元來維修，「結構硬件、軟件加埋要5、6000萬元！」 有工程師指出，相信立法會要完全復修需要以數月計的時間，加上要檢查立法會內的「風火水電」是否存在隱患，但相信一些臨時措施，如在玻璃幕牆等可以用鋼板或木板取代，料立法會在10月可以部分開放使用。

立法會大樓遭到示威者破壞，陳健波估算維修費至少5、6千萬元。(資料圖片)

昨晚部分在立法會示威區外留守的示威者包圍及衝擊立法會，導致會議廳多項設備遭到破壞。

保險界議員、財委會主席陳健波向《香港01》表示，他向立法會行政署查詢，獲告知立法會有為立法會內的設施，如音響、廣播系統、保安系統等購買財產保險，投保額達一億元，相信今次或涉千萬元的賠償。

早年7塊玻璃幕牆維修費用逾230萬

至於立法會大樓的結構，如玻璃幕牆、大門、鐵欄、電梯等則由政府負責。陳健波解釋：「一般政府物業都唔會買保險，因為政府財力夠大，會自行處理」，按照2014年立法會文件顯示，當年維修7塊玻璃幕牆費用逾230萬元，他相信今次維修料達數千萬元。

不過國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則指，即使政府有買財產保險，但在蓄意或惡意受到破壞的情況下則不會受到保障，「噚日警方咁多次叫示威者撤離，但啲人都衝去，好明顯係惡意破壞」，認為政府若要追究相關維修費用則要透過法律途徑。

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保險有無得賠視乎是否定性暴動

陳健波反駁：「係全險嚟，就算受惡性破壞都有得賠！」但是，他坦言今次的情況屬於本港首見，情況複雜需時研究，「一般條款涉及恐襲、暴動則無得賠償。睇下政府點樣定性！」若保險最後不受理，相信設備也要千萬元來維修，「結構硬件、軟件加埋要5、6000萬元。」他又謂，所有政府的錢都是公帑。

土力工程處前處長陳健碩表示，單從傳媒照片見到立法會遭受示威者的情況作評估，相信他們未有攜同重型機械進入立法會，認為立法會的結構仍然安全。惟他擔心，立法會內或存在隱患性破壞較難被發現，因為無人能夠確認當時示威者的破壞的行為，「佢哋係咪有入過電機房，會唔會有人𠝹過啲電纜呢？」

估計維修需時多久？陳健碩說：「風火水電，最難搞，最嘥時間！」他直指，立法會要完全復修需要以數月計的時間，但一些基本的、臨時措施，如重裝電制、將玻璃幕牆換上木板或鋼板等，相信立法會10月便可以局部開放使用，「即係嚟緊風季，都無理由空咗個玻璃等換窗㗎！要睇下個要求想去點，可以先整咗一部分嚟做㗎嘛。」