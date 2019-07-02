【立法會衝擊】陳方安生譴責：唔好用暴力　最大責任在林鄭

大批反對《逃犯條例》條例的示威者昨晚（1日）衝入立法會，造成一定程度破壞。前政務司司長陳方安生今天（2日）表示，香港一向習慣以和平、理性手法表達意見，她十分希望示威者「唔好用暴力」，認為暴力手法會弄巧成拙和令民情反彈。她以英文回應事件時，更用上「condemn（譴責）」回應暴力行為。 不過陳方安生認為，特首林鄭月娥和官員應想想年輕人為何認為使用暴力是唯一抗爭的選擇，她認為最主要原因是過去兩星期，即使有兩次逾百萬人遊行，林鄭不僅無露面，更無回應示威者五項訴求。

陳方安生認為，特首林鄭月娥和官員應想想年輕人認為使用暴力是唯一抗爭的選擇，認為最主要原因是因過去兩星期雖有兩次逾百萬人遊行，林鄭不僅無露面，更無回應示威者五項訴求。（盧翊銘攝）

陳方安生今天出席一個午餐會，接受訪問時指，香港一向習慣以和平、理性手法表達意見，她十分希望示威者「唔好用暴力」，認為暴力手法會弄巧成拙和令民情反彈。

不過她提到林鄭昨天稱要聆聽市民心聲，又稱會改變管理風格，那麼林鄭應先回應巿民訴求，不能只道歉，卻拒絕回應示威者五個訴求。在衝擊期間，林鄭拒與泛民會面，陳方安生直言：「我唔係好明白若特首話聆聽巿民聲音，咁點解會拒絕見面。」

陳方安生認為，特首林鄭月娥和官員應想想年輕人為何認為除了使用暴力外已另無他法，她認為最主要原因是過去兩星期雖有兩次逾百萬人遊行，林鄭不僅無露面，更無回應示威者五項訴求，「要諗下點解年輕人覺得除咗用暴力，係無其他選擇呢？」

她又認為律政司司長鄭若驊和部分司局長應問責下台。至於林鄭應否下台，她反問：「若果林鄭下台，邊個補上呢。」認為若林鄭真心改革管治風格和多聆聽、包容、回應訴求，香港人會給予林鄭機會。

她認為應設立法定獨立調查委員會調查過去的衝突，並特赦所有示威者和警員，她指特赦有先例可依，如港督麥理浩成立ICAC時，曾特赦所有涉貪的警員。

美國駐港總領事唐偉康亦有出席午餐會，陳方安生指唐偉康有評論昨天的事件，但不會透露內容，僅稱唐偉康的發言對香港發展予人樂觀的感覺。