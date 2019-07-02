【立法會衝擊】唐偉康對事件感失望　促各方勿用暴力　

美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）今天(2日)出席一個慶祝美國國慶酒會上，回應昨天有示威者衝入立法會事件，他促各方停止使用暴力手段，又指美國人看到昨天衝擊事件感到失望。被問到美國會否修訂《美國香港政策法》，他認為政策法確保香港的獨特地位，做法具彈性和提供很多營商機會，無需要作改動。

張建宗又感謝唐偉康三年來促進香港與美國關係的貢獻，「香港人會想念你」。(吳倬安攝)

即將於本周卸任總領事的唐偉康回應昨天衝擊立法會事件，他促各方停止使用暴力手段，又指美國人看到昨天事件感到失望。他認為香港賴以成功是因為良好法治基礎和基本人權自由，包括集會和言論自由，認為和平表達訴求是最有效體現人權自由的手法。不過他指美國立國以來，亦經過各種衝突，對於香港前景感到樂觀。

被問到特首林鄭月娥是否未有盡力避免昨天的衝突，唐偉康指他不是香港人，無資格作評論，不過他指昨天林鄭在升旗禮致辭時稱會聆聽巿民意見，看似相當真誠和誠懇。

對於有美國國會早前提出修訂1992年通過的《美國香港政策法》，他認為政策法確保香港的獨特地位，做法具彈性和提供很多營商機會，無需要作改動。

至於美國被指在修例風波上干預香港內部事務，唐偉康指美國在港有逾4000間公司，亦很多美國人居住在香港，美國有權表達對香港政策的意見，但否認是干預，重申美國反對暴力。

同場的政務司司長張建宗表示，不會容忍任何暴力行為，政府會繼續維護香港的核心價值。張建宗又感謝唐偉康三年來促進香港與美國關係的貢獻，「香港人會想念你」。