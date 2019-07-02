【選民登記】逃犯條例激民情？　選舉處暫完成處理14萬新登記申請

《逃犯條例》修訂激發起兩次過百萬人遊行及多次示威行動，有反修例市民及地區人士近月鼓勵街坊登記做選民，於今年區議會選舉及來年立法會地區直選中，以選票淘汰支持修訂的建制派議員。有區議員曾反映，六月的選民登記申請數量大增，有傳選舉事務處的電子郵箱更一度爆滿。 新一個選民登記周期申請今日(2日)結束，大批市民趕在限期前遞交申請表，導致選舉事務處的熱線、電郵及傳真服務出現「癱瘓」。處方指截至今日上午，已完成處理約14萬2,000宗新登記選民申請。

區議會選舉將於今年11月24日舉行。（資料圖片）

下屆區議會選舉將於今年11月24日舉行，而今年的選民登記周期回覆查詢信件的法定限期為7月2日，未登記的市民須於限期或之前登記成為選民，方可參與今屆區議會選舉投票。選舉事務處表示，截至7月2日上午，處方於2019年選民登記周期(即自2018年5月3日起)已完成處理約14萬2千宗新登記選民申請，另外正點算近日收到的申請表格數量。

大型社會運動激發市民公民意識早有先例，2003年港府強推23條引發50萬人上街，翌年選民人數增加23萬人。雨傘運動過後的2015年區議會選舉，登記選民總人數為3,693,942人，新登記選民為262,633宗。

選舉事務處又指，今日(2日)經電郵及傳真收到大量新登記選民申請。意即今個周期的新登記選民不止14萬，加上近月社會政治氣氛緊張，今年新登記選民數字有望打破傘運翌年的紀錄。