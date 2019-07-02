【選民登記】7月2日截止　傳真電郵癱瘓　市民指熱線全日打唔通

選民登記申請今天(7月2日)截止，不過接連有市民指，選舉事務處的熱線、電郵及傳真服務分別出現「癱瘓」，撥打熱線全日未能接通，使用傳真及電郵傳送表格也未能成功，擔心未能在限期遞交申請表無法成為今屆選民。地區人士指，自6月9日發生修例風波以來，選民登記的申請大增，認為選舉事務處應預早加強人手和相關安排，以免引起市民擔憂。

有市民指未能以電郵交表。(網上圖片)

《逃犯條例》修訂事件在社會引起爭議，當中反修例的市民認為政府漠視民意，也對建制派議員的「護航」十分不滿。當中有人提出，要在下一屆的選舉中「票債票償」， 用選票踢走建制派，多個地區組織、團體相繼擺設街站，向街坊派發和收集收集選民登記申請表格。據知，今天（7月2日）亦有不少市民趁着「死線」前填寫申請表和致電查詢相關事宜，惟疑因申請數目太多，熱線、傳真及電郵都出現「癱瘓」情況。

寶林邨社區主任馮君安指，單在今早已接獲了六、七個街坊求助，他也曾嘗試以傳真方式幫街坊傳送表格，惟只有部分成功。為了「保險起見」，集合了一堆街坊的表格親身交到位於九龍灣國際展貿中心的選舉事務處辦事處，他也建議其他市民，如未有收到確認信，補交一次最「穩陣」。

反修例風波引起市民強烈不滿，當中有人希望用選票踢走建制派。(資料圖片／盧翊銘攝)

大埔區區議員任啟邦也指，平日幫街坊交表，做法多是以傳真或電郵先交一次，另以郵寄方式多交一次。他表示，交不到表的情況在數天前已有出現，「我哋三月左右開始做街站，當時選民登記幾乎拍烏蠅，但近期受反修例影響，一日已經收到3、40份！」他認為，自6月9日開始出現大量選民登記申請，選舉事務處「見到個勢」，很應該預先加強傳真、電郵的伺服器服務，「今日我哋親身去到九展(選舉事務處辦事處位置)交表，見到都有零星市民遠道去交表，咁嘅情況真係好少見。」

選舉事務處發言人提醒市民，如未有收到確認通知，需重新發送電郵或以其他方式送交申請表格。(選舉事務處網頁截圖)

選舉事務處發言人回覆指，該處今日經電郵及傳真收到大量新登記選民申請，傳真線路可能比較繁忙，因此提醒巿民，公眾如經電郵發送選民登記申請表格，要留意郵箱是否收到該處電郵伺服器自動發出的確認通知，如未有收到確認通知，需重新發送電郵或以其他方式送交申請表格，包括電郵(form@reo.gov.hk) 、傳真（傳真號碼：2891 1180）、或於法定限期(7月2日)前親身到選舉事務處位於九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心13樓的辦事處，遞交選民登記申請表格。

發言人續指，只要有關表格於法定限期前成功送達上述選舉事務處辦事處或伺服器，選舉事務處便會處理有關申請。換言之，7月2日晚上11時59分或之前成功交表的話，申請仍會受理。