【立法會衝擊】張超雄：示威者衝立法會是絕望中集體自毀行為

大批反對《逃犯條例》條例的示威者在7月1日衝入立法會，令大樓設施嚴重損毀。立法會議員張超雄出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，示威者前日衝入立法會，破壞的是權力的象徵，並非要傷害他人。他形容，示威者以死相搏，不是要作破壞，而是絕望中的集體自毀行為。 出席同一節目的學聯前副秘書長岑敖暉則表示，未來要令政府的施政不要回復至三、四月的狀況，因特首林鄭月娥認為制度站在她的一方，議員內建制派佔大多數，「如何在政權和民間中角力，不要處於被動和佔下風。」

立法會議員張超雄表示，示威者衝入立法會，破壞的是權力的象徵，並非要傷害他人。（資料圖片/羅君豪攝）

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岑敖暉：升旗禮是衝擊觸發點

岑敖暉稱，7月1日的凌晨，示威者討論內容帶有絕望情緒，特別是三位示威者因反《逃犯條例》修例而失去性命，政府卻隻字不提，僅約見四個警察協會、人大政協等。岑敖暉認為，7月1日早上的政府的升旗禮是事件的觸發點，特別是面對已發生的悲劇，政府不但不回應，更大肆慶祝回歸。

張超雄稱，當日的心情矛盾，他一直勸籲示威者切勿衝擊，因從運動角度看，立法會當天沒任何會議，看不到衝擊的目的。但當他向一名示威者勸籲時，有示威者向他稱：「二百萬人走出來政府都沒回應，就算三百萬人走出來都沒用，還可以怎樣做？」

張超雄稱當時「我們真的答不到」，他再向示威者稱，不想看到他們衝入去後，立會內的警方衝出來傷害他們，該示威者向他指，現在已失去三條人命，「我們手上已有鮮血，運動到現在仍未成功，令人感絕望，我們都要負責任」。張超雄形容示威者以死相搏，不是要作破壞，而是在絕望中的集體自毀行為。

岑敖暉稱，示威者抗議的是制度暴力，他認為制度暴力不是今天才有，從沒有雙普選開始已有，特別是雨傘運動後政府沒聽市民訴求，年青人想透過選票進立法會想為大家發聲卻被DQ。（資料圖片）

直至晚上衝入立法會，張超雄稱，示威者的破壞太多都屬針對性，不是胡亂破壞。其後在會議廳內示威者作多番商討，大家定時間決定去留，有數名示威者不願走，更有朋友除下口罩，更聽說有示威已寫遺書，他當時非常擔心，直到突然有二、三十回來將留守的示威者帶走。

岑敖暉：勿讓政府施政回復至三、四月狀況

岑敖暉稱，示威者抗議的是制度暴力，他認為制度暴力不是今天才有，從沒有雙普選開始已有，特別是雨傘運動後政府沒聽市民訴求，年青人想透過選票進立法會想為大家發聲卻被DQ。他批評政府不進行制度改革同時，反而奪去年青人的參選權、選擇權，「有甚麼資格說打爛數塊玻璃是暴力？」張超雄稱，示威者破壞的是權力的象徵，並非要傷害他人。

張超雄稱，一直與示威者在抗爭的道路上同行，不想再有任何一人絕望放棄，他亦認為落區與市民解釋是重要，因市民看到影像與我們說的或有不同；岑敖暉認為，未來是要令政府的施政不要回復至三、四月的狀況，因林鄭月娥認為制度站在她的一方，議員內建制派佔大多數，「如何在政權和民間中角力，不要處於被動和佔下風。」