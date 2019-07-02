【立法會衝擊】政府否認林鄭月娥曾要求解放軍出動　斥報道失實

一批示威者在昨日七一香港回歸紀念日，衝入立法會內破壞，並留下「取消功能組別」等字句，警方在今日凌晨清場，迅速「收復」立法會，未有借助「外部資源」。 港府深夜發表闢謠聲明，就有網上媒體指特首林鄭月娥曾要求駐港解放軍協助處理近日的衝突，政府發言人表示絕無其事。對於有關媒體的失實報道，發言人深表遺憾。

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中環海濱一幅0.3公頃土地，上月29日起列為「軍事用地」，政府將移交解放軍駐香港部隊作為中環軍用碼頭，被指如同「割地送中」。結果在法例生效前夕，引起一場深夜示威，但警方亦迅速清場，趕走示威者。

近日本港出現激烈示威，屢傳政府要求駐港解放軍出動「平亂」，甚至有KOL言之鑿鑿，亦有人在社交平台貼出解放軍軍車在馬路行走相片。

解放軍上周三出動 演習救人質

事實上，解放軍近期「確實」有出動。據《軍報》報道指，駐港解放軍在上周三（6月26日）於本港海域進行聯合海空巡迴演練，模擬出現可疑船隻時營救人質。當日陸海空各分隊模擬收到緊急出動命令，特戰分隊裝載物資、艦艇編隊緊急備航等，在半小時抵達本港海域進行搜尋「可疑船隻」，營救墜海人質的行動。

參與演練的海上指揮所大隊長祝勇華表示做好演練，「有助於協助特區政府保護香港市民生命財產安全。」