【立法會衝擊】畫作藏立會　林東鵬：體諒　管偉邦：心痛年輕人

政府修訂《逃犯條例》引發近一個月來多次大型示威，示威者周一(1日)更攻陷立法會，在會議廳等位置噴上標語表達不滿。部分立法會設施亦受損，包括牆上畫作。

畫家林東鵬的作品《百年香港》則在其中，不過，林就未因此「譴責暴力」，他反而在facebook上傳一段落款為「畫 與 市民同在」的圖文，內容為指「畫作，若受到破壞，能夠理解及體諒」，但「萬萬不能忍受的，是當權者的麻木不仁與虛偽……」