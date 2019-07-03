【立法會衝擊】程翔盼社會勿譴責暴力　指事件堪比國會縱火案

「全港反送中聯席」今天(3日)在立法會外召開記者會，資深媒體人程翔認為，衝擊立法會事件猶如德國納粹黨在1933年發動的國會縱火案，警方以「空城計」刺激年輕人衝擊，再造成民意逆轉，令警方可振振有詞以暴力清場。 他希望社會不要譴責暴力，認為肢體暴力遠不及向港人步步進逼的制度，若要譴責肢體暴力，應以同一力度譴責制度暴力。

示威者於周一（1日）將行動升級，演變為衝擊立法會大樓。（鄭子峰攝）

翔指，前日看到衝擊立法會片段，予人國會縱火案的感覺，警方以「空城計」刺激年輕人，同時政府可藉此抹黑事件為顏色革命，一石三鳥。

他希望社會不要譴責暴力，認為肢體暴力遠不及向港人步步進逼的制度，若要譴責肢體暴力，應以同一力度譴責制度暴力。程翔希望譴責暴力的建制派撫心自問，自己是否需就今天的場面負責。

新同盟立法會議員范國威批評，林鄭對一百萬人和二百萬人上街，以及三條人命犧牲，完全無動於衷和寸步不讓，既不撤回修例，也不成立獨立調查委員會，故他完全明白體諒年輕人衝入立法會，以直接行動再一次要求政府回應這場自1997年以來的暴巨大政治危機。

他認為政府不可再坐視不理，不可以只空談譴責暴力，認為林鄭並非無路可走，回應示威者訴求。

↓↓↓ 7．1 晚立法會衝擊情況 ↓↓↓

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「全港反送中聯席」發聲明指，佔領立法會的困局是特首和政府一手製造出來，他們稱了解青年人的衝撃行為，指是政府麻木不仁激發出來，是不民主政府，不公義政制和暴政驅使下的無望無奈。他認為，現時只有林鄭回應港市民五點訴求、成立獨立調查委員會調查整場衝突的始末真相，再儘快實行雙普選，香港人才能重尋希望、回復平靜及長治久安。