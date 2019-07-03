【立法會衝擊】梁美芬與法律界譴責衝擊　訪問後被狙擊躲立法會

身典大律師的經民聯立法會議員梁美芬和法律界人士聯署，譴責反對《逃犯條例》修例示威者衝入立法會大樓破壞，形容是「香港立法會176年歷史上最黑暗的一日」。 對於示威者提出普選的新訴求，梁美芬認為，根據《基本法》列明的「循序漸進」的方式，明年沒可能實現。 梁美芬在立法會大樓外訪問後打算離開，但被民陣副召集人陳皓桓、葵青連結動力召集人張文龍等人追罵，她逃至中信大廈仍被糾纏，最終要進入立法會大樓躲避。

截至中午，聯署獲超過130人簽署，包括資深大律師清洪、港區全國人大代表陳曼琪、建制派立法會議員何君堯、經民聯立法會議員吳永嘉、基本法委員會副主任譚惠珠等，聯署以「暴徒」形容示威者，指暴徒在莊嚴的立法會會議廳內撕毀《基本法》，揮動「米字旗」，行徑已經完全超出反對《逃犯條例》修訂的範圍，顯然有別有用心的政治主張，為的是破壞「一國兩制」的形象。

對於示威者提出普選的新訴求，梁美芬（右三）認為，根據《基本法》列明的「循序漸進」的方式，明年沒可能實現。（梁鵬威攝）

對於示威者提出普選的新訴求，梁美芬認為，根據《基本法》列明的「循序漸進」的方式，明年沒可能實現。

至於是否支持成立獨立調查委員會，她稱要尊重要尊重4個警務人員協會，指前線警務人員承受非常大侮辱，他們對於以政治方式調查，認為令他們成為磨心，不相信民主派會客觀調查的說法，故她認為成立與否是信心問題，若支持調查的人說服到反對的人，她願意持開放態度。

陳曼琪不贊成成立獨立委員會，指法律面前人人平等，任何犯法的人都應受法律制裁，在法庭受審，現有的監警會亦會調查警員問題，而獨立調查委員會屬政治性質，亦無助緩和社會氣氛。