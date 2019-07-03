【立法會衝擊】餐廳稱汽水錢不足　陳澤滔代賠償　哨兵澄清非割席

政府修訂《逃犯條例》引發的大規模示威前日(1日)演變成示威者「攻陷立法會」。當中示威者取去立法會大樓餐廳內汽水後留下「汽水錢」的一幕令人眼前一亮。 不過，有傳媒報道立法會餐廳所屬公司董事訪問時，卻指示威者「只留下小量金錢」及「那些錢明顯不夠」。東九龍社區關注組召集人陳澤滔就在網上訂購三箱汽水及雞蛋，送貨往立法會餐廳樓層。他又說，「我代示威者講聲對唔住，應該夠㗎啦，唔洗找啦。」 此外，在同一報道中化名Peter，在立法會外擔任哨兵的受訪者，就聯絡《香港01》澄清，Peter表示，有關報道指他是「和理非」、「不同意衝擊」，他完全沒有說過。他指，自己說破壞立法會「多餘、做得太盡、非常不智」，只是想表達擔心「胡亂破壞」，會影響反對運動的形象，但有關報道就予人感覺他反對衝擊立法會的行動。他又強調，自己支持整個攻入立法會的行動，否則不會協助「放哨」，他亦認為，當晚的破壞行為，主要是針對性地表達對政權壓迫的不滿，並非「胡亂破壞」。

陳澤滔訂購大量汽水及雞蛋，送往立法會餐廳，代示威者賠償。（陳澤滔facebook圖片）

《明報》今日一則報道引述在衝擊立法會行動中「放哨」的示威人士，指破壞立法會行動「做得太盡」；報道又訪問立法會餐廳所屬的嘉嘉得飲食有限公司董事，指示威者取走汽水後，留下的小量金錢明顯不夠。

該則報道引起網民熱議。資訊科技界選委陳澤滔則代示威者賠償。他下午在facebook上發帖文，上載一張網上訂購汽水和雞蛋的圖片，表示「OK，我代示威者講聲對唔住，應該夠㗎啦，唔洗找啦，有佢哋contact(聯絡)嘅朋友麻煩提佢哋收嘢」。

衝擊立法會行動中，也有部分負責「放哨」。（資料圖片/羅國輝攝）

同時，報道內形容破壞立法會「做得太盡」的示威者接受《香港01》查詢時則澄清，認為有關報道似是斷章取義，扭曲了他原本的意思。

該名化名Peter示威人士表示自己是正修讀「舞台後台工作」的大專生，他承認自己是理性抗爭，但不是絕對支持「和平、非暴力」，「和平抗爭解決唔到嘅時候，只能留下理性，做其他行為都冇問題」；「有人跳樓，政府都無動於衷，係時候要考慮行動升級，但同時要保留理性。」

他強調，自己從未說過自己屬於「和理非」，也沒有說過「不同意衝擊」，但確實認為衝入立法會後，有破壞情況，是與自己期望有落差。他又指，胡亂破壞會讓外界感覺行動是暴動，影響整場運動，但作為「哨兵」的他就無意批評破壞區徽、立法會主席畫像及塗鴉口號等行為。他解釋，事實是有示威者呼籲不要破壞圖書館和文物，又認為前日衝入立法會後，示威者「很大程度保持了理智」，因「噴黑區徽」一類行為，是對「壓迫人民的象徵物品」的宣洩，屬於表達訴求的方式之一。

Peter表示，知道自己參與行動會面對被捕甚至傷亡風險，但就形容現時香港狀況如「屋企著火，唔救火唔得」。

↓↓↓ 七．一 晚立法會衝擊情況 ↓↓↓