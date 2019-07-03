【立法會衝擊】行管會明日開特別會議　移師金鐘道政府合署

大批反對《逃犯條例》條例的示威者在7月1日衝入立法會，令大樓設施嚴重損毀。立法會主席梁君彥通過秘書處通知行管會成員，擬在明日（4日）上午9時半召開特別會議，討論7月1日、2日立法會大樓發生情況。 消息指，警方今晚或會完成搜證，明日可以安排行管會會議，委員首先會到大樓視察一小時，及後到金鐘道政府合署召開會議，因該處是立法會秘書處部分部門，如資訊服務部、翻譯及傳譯部的辦公地點。

黃碧雲表示，今日回到9樓的辦公室，走廊和房間沒太大問題，房間內的冷氣、電話亦可使用，惟電視開啟不到。（資料圖片/余俊亮攝）

據了解，秘書處向行管會委員查詢能否於明日上午9時半召開特別會議，討論7月1日、2日大樓發生的事件。消息指，警方今晚或會完成搜證，最早明日可以安排行管會會議，委員首先會到大樓視察一小時，及後到金鐘道政府合署召開會議，因該處是立法會秘書處部分部門，如資訊服務部、翻譯及傳譯部的辦公地點。

黃碧雲指現時議員、保安及警員等能進入立法會，議員助理則未能進內，除在議員或軍裝警員陪同下能短暫停留。黃碧雲表示，今日回到9樓的辦公室，走廊和房間沒太大問題，房間內的冷氣、電話亦可使用，惟電視開啟不到。