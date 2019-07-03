【立法會衝擊】福建社團聯會譴責暴力　籲港府嚴正追究

大批反對逃犯條例修訂的示威於7月1日晚上闖入立法會大樓，大樓內多處遭塗鴉及破壞。香港福建社團聯會今（3日）召開記者會，現場近200名會員到場支持，社團內多位全國政協委員都有發言譴責示威者暴力衝擊立法會，並支持警方執法，包括全國政協常委周安達源、主席吳換炎、施子清、盧文端、施榮忻。

大批反對逃犯條例修訂的示威於7月1日晚上闖入立法會大樓，大樓內多處遭塗鴉及破壞。香港福建社團聯會召開記招，現場近200名會員到場支持。（鄭榕笛攝）

吳換炎發言指，強烈譴責有幪面暴徒以鐵籠車、鐵枝等具殺傷力的武器，暴力衝擊搗亂立法會。聯會強力譴責暴徒癱瘓立法會運作、癱瘓社會經濟民生事項、影響無辜基層市民生活，並譴責反對派議員縱容暴力，誤導輿論，煽動反政府活動。

吳換炎又譴責示威者向警員投擲腐蝕性液體，導致多名警員受傷。聯會全力支持警方嚴正執法，呼籲政府及司法機關必須嚴正追究示威者刑事責任。

「撐警人士無蒙面代表其做事不違法」

負責主持記招的全國青聯副主席、福建社團聯會副主席施榮忻被問到是否支持特首成立獨立調查委員會調查警方執法行為，他回應指堅決反對有關做法，「執法者為了香港治安平穩彰顯公義，但現在看到社會就違法暴力行為，要查應該查這班人，不是查執法部門」。他其後又表示，希望傳媒務實理性，「如果你家人或仔女是當差的，你見到他們這樣被人擲磚，到底應該要查誰？」

其後有傳媒追問，6月30日的撐警集會上多名記者被集會人士攻擊及阻礙採訪，聯會會否一併譴責相關行為。施榮忻指這些不道德的事情不能代表他們，「我們當日撐警，大部份人都沒有蒙面戴口罩，個個都光明磊落，這個代表我們做的事並不違法」。他話音未落，現場人士齊聲喝采。施之後又表示，對於有參與集會人士阻礙傳媒採訪，「這件事我們當然不包容亦會譴責，但這只是一小撮的朋友，不要以這絕少部份的人污辱當日正義的活動」。

周安達源稱，在外國反對勢力及香港反對派的精心策動下，一小撮極端激進分子暴力衝擊立法會大樓進行破壞，場面觸目驚心，令人痛心憤怒，「今天就是要聲討這些無法無天的暴徒」。他又表示，法治是香港的根基及核心價值，「我們容許社會有不同的聲音，絕不容許對任何暴力行為有半點姑息及縱容」。

團體警總外支持警察執法

另外，愛國團體「同心護港」同日下午於灣仔警察總部外集會。團體共10名成員在警察總部外手持橫額標語，揮舞香港區旗，要求警方立即拘捕7月1日闖入立法會的示威者，他們最後向警方代表遞交請願信。

團體表示當日衝擊立法會的行為有組織性、有支援，形容示威者「唔係散沙，係經過受訓的暴徒」，又指泛民是事件的始作俑者，推波助瀾，團體反對以任何暴力方式表達訴求，並高呼口號「除口罩，反暴力，保家園」。