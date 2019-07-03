【立法會衝擊】指有「專業人士」參與須徹查　董：通識教育失敗

全國政協副主席、前特首董建華對於7.1立法會遭受衝擊及破壞感到心痛，指有一部分參與衝擊者是專業人士，必須要徹查事件，將他們繩之於法。董建華又承認自己任內開始推行的通識教育失敗，是導致年輕人出問題的重要原因，故需要改革。

董建華對立法會衝擊事件感到痛心。（資料圖片）

董建華今午與部分傳媒高層茶敍時表示，對日前立法會衝擊事件感到痛心，認為香港不應該是這樣，示威者即使認為政府有錯，亦不能以衝擊作回應，即使大家有不同意見，也要為本港整體利益共同努力，尋求大方向。

董建華直言7月1日一直在看直播，指衝擊及攻擊立法會玻璃外牆有一部分是「專業人士」（意指有些人衝擊手法專業），對此感到憤怒，認為「法治被破壞」，一定要徹查事件，「抓出幕後的負責人和組織」，將他們繩之於法。被問到這些「專業人士」是誰？董說殖民地年代香港有政治部掌握情報，現在沒有，正正因為沒有，故要徹查有否外國勢力參與其中。

董建華又承認自己任內開始推行的通識教育失敗，是造成年輕人出問題的重要原因，要想辦法改善。他認為一定要幫年輕人，香港年輕人要把握中國發展的機會，他特別提到大灣區，認為香港年輕人要瞭解內地。

通識教育科向被指令學生政治立場激進。（資料圖片/張浩維攝）

董：中央支持林鄭

被問及特首林鄭月娥應否辭職，董建華反問「是否換林鄭可解決問題？」他擔心換人也會面對同一問題，並覺得香港必須加強行政主導。

董建華又認為，林鄭已知道自己在修例事件做得過急，溝通不足，會汲取教訓及認錯，相信她跟著下來會做好工作，中央會繼續支持林鄭。