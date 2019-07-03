【逃犯條例】涉警員被起底、攻擊警察網站等　網罪科拘九人

針對近日有警員及其家人被人於網上起底及恐嚇，警方網絡安全及科技罪案調查科於全港各區拘捕9人，涉嫌網上起底、攻擊警察網站及於網上聲稱將會進行刑事毀壞等。網罪科警司莫俊傑表示，案件涉及資料包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等，他稱未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行，警方強烈譴責網上違法行為。

莫俊傑稱，未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行。（梁研玲攝） 涉披露警員及家人全名、身份證號碼等 針對近日網上起底行為、用方法去獲取及披露警員個人資料、攻擊警察網站及網上煽動他人進行損毀行為，警方昨晚（2日）於港九新界採取拘捕行動，拘捕7男2女，年齡介乎16至40歲，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」及「刑事恐嚇」當中四名被捕男子現正被扣留調查，其餘三名被捕男子及兩名被捕女子已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。行動仍進行中，不排進更多人被捕。 恐嚇字句稱「知佢住邊度，會上嚟殺咗佢」 網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，案件涉及資料包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等；有同事亦收到大量滋擾電話，以及恐嚇字句，如「知道佢住邊度，會上嚟殺咗佢」等，其家人亦收到同樣訊息。另外有人以DDoS（分散式阻斷服務）方式攻擊警察網站但不成功。莫俊傑指警方早前設立24小時熱線，接獲800名警員求助，警方將個案轉介至私隱專員公署，至今有150個個案。 警方：未經同意披露個人資料屬刑事 莫俊傑稱，未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行，而攻擊警察網站則屬刑事毀壞。莫俊傑表示警方強烈譴責網上違法行為，網上世界並非無法可依，現實世界可用的法例於網上亦適用。被問到網上不時出現同類聲稱起底行為，警方會否進行追查，莫指所有刑事案件警方均有責任調查，對於網上起底，如有人於網上披露資料而未經使用者同意，均有機會觸犯法例。他又表示現實世界言論自由有很大保障，但不論現實世界或網上世界，如果發表一些有刑事成分的字句，如恐嚇他人，均會觸犯法例。

網絡安全及罪案調查科早前展開調查，並設立24小時舉報熱線。警務處支援部助理處長林曉彤於上周二（25日）深夜透過警方Facebook發布帖文及影片，指有超過500名警務人員及其家人的資料遭不當公開，甚至揚言會傷害他們。此外，私隱專員黃繼兒於上周六（29日）表示，個人資料私隱專員公署正式收到200宗警員的投訴。

被捕人涉公開600警資料 討論區聲稱掟汽油彈等

據了解，其中被捕8人涉嫌違反《個人資料 ( 私隱 ) 條例》、《刑事罪行條例》及不誠實取用電腦等，涉及行為包括向警員及其家人進行起底、將600名警員資料於網上公開、於討論區聲稱掟汽油彈及炸毀包括警總等政府部門、於網上向政府網站發動攻擊及多次意圖闖入警方內聯網但不果等。

被捕8人涉嫌罪名

被捕人 涉及行為 涉嫌干犯條例 1 向警員及其家人進行起底 《個人資料 ( 私隱 ) 條例》64條 披露未經資料使用者同意而取得的個人資料 2 向警員及其家人進行起底 《個人資料 ( 私隱 ) 條例》64條 披露未經資料使用者同意而取得的個人資料 3 向警員及其家人進行起底 《個人資料 ( 私隱 ) 條例》64條 披露未經資料使用者同意而取得的個人資料 4 於討論區聲稱掟汽油彈，及炸毀包括警總等政府部門 《刑事罪行條例》61條「威脅會摧毀或損壞財產」 5 於討論區聲稱掟汽油彈，及炸毀包括警總等政府部門 《刑事罪行條例》61條「威脅會摧毀或損壞財產」 6 於網上向政府網站發動攻擊 不誠實取用電腦 7 多次意圖闖入警方內聯網但不果 不誠實取用電腦 8 將600名警員資料於網上公開 《個人資料 ( 私隱 ) 條例》64條 披露未經資料使用者同意而取得的個人資料

大律師：擷取Facebook披露亦屬違法

《個人資料(私隱)條例》中「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」列明，任何人披露未經資料使用者同意而取自該資料使用者的某資料，而該項披露導致該當事人蒙受心理傷害，即屬犯罪，一經定罪可處罰款100萬及監禁 5年。

執業大律師陸偉雄指，違反該條法例屬刑事罪行，而條例中所指的個人資料，意指任何可以識別事主身份的資料，案中所指被披露的全名、身份證號碼及住址等，正正屬於個人資料，如未經當事人授權披露屬違法。陸偉雄稱即使有關資料是由當事人的Facebook專頁擷取亦屬違法，陸指由於理論上資料屬私人觀賞，如未經對方同意披露亦是有違對方目的。

檢控上有困難

陸偉雄指，一般關於起底的案件於檢控上有困難，因為即使資料於某部電腦發放，但不一定代表資料是由物主披露，需要證明資料由誰人披露有難度，陸指因此當中需要更多證據，如有人招認等方能繩之於法。另外不誠實取用電腦罪，陸偉雄表示則適用於如人士並非使用自己電腦，而是用他人電腦，如公共圖書館、咖啡室等電腦進行有關行為，即有機會干犯。