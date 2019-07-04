【立法會衝擊】梁君彥罵聲中見記者：電腦硬碟被撬　失議員等資料

立法會大樓日前被示威人士攻陷後，部分設施嚴重損毀。立法會主席梁君彥今早（4日）同行管會成員開會後見記者。 他表示，大樓消防、保安、通訊系統等遭到嚴重損毀，亦有電腦硬碟被撬走，遺失議員、官員及申請立法會通行證等人的個人資料，秘書處亦經已向私隱專員通報，暫時未能除下紅色警示。 梁又指，轉移到其他地方開會同樣會有保安問題，行管會同意專注修復道理，務求10月復會。

梁君彥稱，行管會同意專注修復大樓。（余俊亮攝）

立法會大樓仍在修復，梁君彥轉到大樓外行人路，在傳媒臨時搭建的「咪兜」前見記者。除了大批傳媒，亦有為數約20人的市民在大樓議員出口外守候。梁甫步出，即有人大聲叫罵「大口狗」、「賣港賊」。

梁則在秘書處職員簇擁下走到鏡頭前向傳媒交代最新情況，期間抗議梁君彥的市民仍然不斷在旁叫囂「開乜x嘢會啊，咪x開啦」、「你冇資格詆毀學生啊」等。

梁君彥則在吵雜聲中表示，警方今早解封後，他與其他行管會成員巡視了大樓損毀情況，隨後開會跟進。他指，大樓保安、消防、通訊系統後遭到嚴重破壞，議會投票、召喚鐘聲等設施無法運作，公眾晚上廣播則需要再測試，才知道能否正常運作；大樓保安控制室嚴重破壞，有些電腦硬碟被撬走，當中有申請立法會通行證的個人資料，以及有議員、官員、議員職員及秘書處職員資料，但當中沒有身分證號碼；立法會已向私隱專員公署報告。

他又表示，行管會考慮後認為，另覓會議場地困難，同意秘書處應專注修復大樓設施，務求10月復會，秘書處正做臨時措施，包括加封圍板，修復電梯，以求盡快除了紅色警示，但由於大量設施破壞，有些公眾服務會停頓一段長時間。

被問及會否有應急方案到其他地方開會時，他則表示，現時最重要工作是10月復會，但是否能夠如願就有重重困難，目前也未點算最終損失，今日會議同意全力修復，不應分散注意力，因為就算在其他地方開會同樣有保安問題。

他又指，大樓水泵、花灑、警鐘等消防系統被破壞，如果沒有最低消防安全，不能讓職員、記者等工作人員使用；只有在這些裝置修理妥當後，才可除下紅色警報讓人進入工作，他強調會全力搶修消防系統。

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