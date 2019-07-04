【立法會衝擊】毛孟靜拒書面傳閱非爭議撥款項目　憂開危險先例

立法會在7月1日受到衝擊，會議廳等多處損毀嚴重。民主派會議召集人毛孟靜今日（4日）指，財委會主席陳健波向她提議以書面傳閱方式，通過不太爭議的撥款項目，毛孟靜強調不接受，擔心開危險先例。 不過，行管會委員、民主黨黃碧雲接受書面傳閱方式，建議一些民生議題及不具爭議性的問題如公務員薪酬調整、醫院擴建、社福機構撥款等問題可以透過書面或其他方式處理。

毛孟靜（右）拒書面傳閱非爭議撥款項目。（張浩維攝）

毛孟靜指今日收到陳健波電話，提出財委會要復會的話，有否立法會以外地點可提出，陳健波又告訴她大多數人都覺得開不到會，因需刊憲、取得法律基礎，過程麻煩。

毛孟靜反駁指，正常人都會想起會展中心可開會，質疑對方扮想通過民生議題，實則不想開會，因為財會成員是全體立法會議員，能召開財委會等於能召開立法會大會，而大會未審議的項目涉3個最敏感議題，屆時特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊或需前赴立法會會議。

毛孟靜又指，陳健波向她提出不太爭議項目可用書面傳閱方式通過，毛孟靜形容做法荒謬，若落實的話，會開危險先例，完全不能接受：「將來東大嶼人工島，我們說有爭議，你話多數人無爭議，他們人多嗎？那以後書面傳閱甚麼東西都過得。」

不過，黃碧雲接受書面傳閱方式，建議一些民生議題及不具爭議性的問題如公務員薪酬調整、醫院擴建、社福機構撥款等問題可以透過書面或其他方式處理，避免緊急事項因此受阻，但詳細內容則需要在會上與其他派別議員溝通才能達成共識。