【逃犯條例】急籲林鄭回應訴求　泛民選委：年輕人怨憤已達沸點

政府雖然暫緩《逃犯條例》修訂，但就一直未有回應民間提出的包括「完全撤回修訂逃犯條例」、「成立獨立調查委員會」、「撤回612暴動定性」及「釋放被捕人士」的四大訴求。早前7.1遊行當日，更有示威者攻陷立法會。民主派選委繼7.1當晚向特首林鄭月娥發出緊急呼籲後，今日（4日）再致信對方，呼籲「立即回應市民訴求」。

民主派特首選委再度緊急呼籲林鄭回應市民訴求。（資料圖片/羅君豪攝）

民主派選委指，自從特區政府提出修訂《逃犯條例》以來，社會撕裂日趨嚴重；兩次過百萬名市民遊行後，7.1當日繼續有數十萬市民上街，要求撤回逃犯修訂條例；由於政府一直拒絕回應市民訴求，年輕人心中怨憤已達沸點，演變至市民衝入立法會大樓的局面。

民主派選委緊急呼籲林鄭立即回應市民訴求，包括：

1. 完全撤回修訂逃犯條例

2. 成立獨立調查委員會

3. 撤回612暴動定性

4. 釋放被捕人士

民主派選委又表示，希望林鄭明白現今香港社會的撕裂和管治危機，是因為政府漠視民意，將年輕人推向絕望；因此要求林鄭馬上面對民意，回應訴求。

中醫界、建築、測量、都市規劃及園境界、衞生服務界、社會福利界、資訊科技界、高等教育界等共約180位民主派選委都有聯署緊急呼籲。