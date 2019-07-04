【逃犯條例】湯漢樞機憂青年受困絕望　籲政府先與青年對話

因應修訂《逃犯條例》，社會不單爆發警民衝突，更有人企圖輕生。香港教區宗座署理湯漢樞機指出，擔心部分青年因近日事件而陷於迷惘，期望政府盡快與各界人士群策群力，尤其要先與青年對話，聽取他們的心聲和訴求，幫助他們重新找到生命目標。

香港教區宗座署理湯漢樞機認為，政府應先與青年對話，聽取他們的心聲和訴求。（資料圖片）

湯漢樞機指出，近聞一些青年因在近日事件而陷於迷惘，甚至絕望，對此感到十分擔心。他期調，期望政府盡快與各界人士群策群力，尋求解決香港目前困局的良方，尤其要先與青年對話，聽取他們的心聲和訴求。

教區將支持社福界

他又呼籲，社福界應在社群中發揮其紓緩角色，使迷惘者再找到生命的意義。香港教區將支持社福界提供的服務。

湯漢樞機呼籲全文