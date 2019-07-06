【逃犯條例】港媽攜子為年輕人打氣　5歲童：示威者是為了香港

一群「香港媽媽」今晚(5日)再在中環遮打花園發起集會，主題為【生命與玻璃：香港人的選擇】，呼籲所有關心年輕人的市民參加，促請政府放下傲慢，盡快接納香港人和年輕人的訴求。 李小姐帶同5歲小朋友岀席集會，她認為年輕人暑假應該開心去玩耍，而不是抗爭，但看到一群年輕人為未來、為大家勇敢岀來發聲，令人動容。 5歲的兒子在布條上畫畫為支持者打氣，他稱圖中的警察拿著長盾牌打示威者，「我覺得唔鐘意」，他知道示威者為了香港而上街示威，「我哋要支持佢哋，要話畀政府聽。」

支持青年人的「港媽集會」有8千人參加。（李澤彤攝）

7月1日看到年輕人衝入立法會，李小姐說不能想像年輕人如此勇敢，對於有指年輕人收錢岀來示威，她反問「去邊到收？」、「會唔會有人為2000元犧牲十年的前途？」李小姐又指，為何年輕人要走岀來，因社會「畀唔到信心他們」，如果社會繁榮安定，「邊有人三十幾度走岀來，有得揀個個都想開開心心。」

李小姐又認為，身教非常重要，故她三次都有帶同兒子岀來遊行。她指看報道有不少年輕人經歷示威後更感無助，認為父母即使政見與子女不同，都應該關心子女，特別是小心他們的情緒。

陳婆婆今日為年輕人而岀來集會，她稱自己都曾患有抑鬱，但為年輕人會堅持下去，不會做傻事。陳婆婆稱，有良心的香港人都應岀來，對於年輕人為香港而抗爭，她感到傷心、難過和憐惜。她批評政府是「魔鬼政權」，七一當晚自己難以入眠，當時好無奈，「不想有人被怪責、與他們割蓆」，她呼籲大家「唔好怕」，同時希望大家能岀來投票。

身為兩名女兒的爸爸亦有岀席集會，他稱七一當晚中四的女兒看到電視中清場畫面「一路喊」，他自己看到示威者衝入立法會帶走其他示威者時，亦非常感動。他批評特首林鄭月娥「態度差、高傲」，完全不知自己的錯，不回應市民的訴求。