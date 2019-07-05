【逃犯條例】監警會召開特別內務會議　籲各界提供資料

監警會周二（2日）宣布，設立專責委員會，調查6月9日至7月2日連串衝突，半年內交報告。監警會今日召開特別內務會議，確認開始審視工作，並呼籲各界提供資料。但值得注意到是，監警會主席梁定邦在2日的記者會上表明，若提供的資料涉及犯法部分，監警會便有義務向警務處提出，市民需要小心考慮，又提醒每個人在法律上都有保持沉默的權利。

暫收到121宗投訴

就2019年6月9日至7月2日期間發生的數次大型公眾活動（「活動」），以及警方採取的相應行動，獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）於今天（5日）召開特別內務會議，全體出席委員一致通過主動對這段時間發生的衝突進行審視，釐清事實，並會向行政長官提交有關報告，及向公眾公布詳情，以履行會方的法定職能。

會方於本月初就審視工作成立專案組，現正透過特別設立的電郵和熱線，接受公眾人士提交的資料，並在監警會網站發布最新投訴個案數字和工作進展。

監警會發言人表示：「各界提供資料（包括個人資料）乃自願性質，所有資料將會絕對保密，並僅作審視『活動』之用，而不會用作舉報罪案或提出投訴。此外，監警會不會在未經資料提供者的同意下，向第三方轉交或披露所得資料。」

專案組已展開與警方的工作會議，並聯絡傳媒機構，收集各界提交的資料並進行整合，務求盡力還原事件全貌。往後，監警會委員將根據需要安排與持份者會面。截至2019年7月5日，共收到121宗投訴，其中與「活動」相關的須匯報投訴個案為53宗，須知會投訴個案為68宗。

監警會7月2日舉行記者會，設立專責委員會調查6月9日至7月2日的連串衝突。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

提供資料若涉違法 監警會有義務報予警務處

監警會現時設立電郵及特別電話熱線專門接收市民提供資料，該份「呼籲提供資料」表格，設有「免責聲明」，指「提供的資料不會用作投訴或舉報罪案的用途」。

梁定邦2日在記者會表示，根據監警會條例第40條，是要保護投訴人的私隱，公布報告會保護相關資料；但若然有任何人是觸犯了法律或紀律，便有義務向警務處提出，故如認為有可能給予資料時有可能引致觸犯法律，「自己供了自己出來」，就要由自己考慮，他提醒各人在法律上都有保持沉默的權利。

向監警會提供資料方法：

熱線： 2862 8200

電郵： taskforce@ipcc.gov.hk

專用表格： https://www.ipcc.gov.hk/doc/en/download/IPCC_Form.pdf