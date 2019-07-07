羅致光承認政策未得市民認同：或因思慮不周　民情掌握不足

勞工及褔利局局長羅致光今（7日）在網誌表示，政府推行的政策未必每項都得到市民認同，有時可能源於思慮不周或民情掌握不足，重申未來整個問責團隊亦會加倍努力，加強與持份者溝通及吸納社會意見，務求改善政府施政。他又強調，政府一直致力為青年人提供更多機會，協助年青人擴闊眼界。

羅致光（左）周五代表政府與意大利共和國政府外交與國際合作部副部長（右）簽署協議，設立香港與意大利雙邊工作假期計劃。（資料圖片）

羅致光今日發表以「工作假期計劃助青年人擴闊視野」為題網誌，指政府一直致力為青年人提供更多機會，拓闊視野，其中工作假期計劃深受青年人歡迎，故特區政府不斷致力擴闊計劃至世界各地，勞工處亦會繼續與具備條件的經濟體系，商討及訂立新的計劃和擴大現有工作假期計劃的名額。

當局至今已跟13個經濟體系實施工作假期計劃，有約9萬名香港青年參加，上周五（5日）政府再與意大利簽署第14個雙邊工作假期協議，設立香港與意大利雙邊工作假期計劃，勞工處會繼續與具備條件的經濟體系商討訂立新的工作假期計劃和擴大現有工作假期計劃的名額，並推廣有關計劃，促進交流。

羅致光又提到，自己在大學教書時，每當有畢業生問他到外國參加工作假期計劃的意見，他通常都會說：「今天的大學畢業生，未來可能會工作至70多歲才退休，來日方長，往外國工作或學習一年，擴闊眼界是很值得的。」

羅致光又指，外國與香港簽署工作假期協議，亦反映香港對這些國家的青年人有一定的吸引，認為與不同國家設立工作假期計劃，有助於香港吸納國際人才，近年經工作假期計劃來港的最多是南韓人和法國人。

香港與意大利簽署工作假期計劃協議，每年有500個名額。（資料圖片/美聯社）

他又以工作假期計劃為例，指計劃是首屆特區政府的全新政策，相信當時都估計不到推出後的反應，隨着計劃愈來愈受歡迎，歷屆特區政府亦不斷努力達成更多雙邊協議。

最後，羅致光在網誌中承認，政府推行的政策未必每項都得到市民認同，有時可能源於思慮不周或民情掌握不足，問責團隊未來加倍努力，加強與持份者溝通，吸納社會意見，改善政府施政。