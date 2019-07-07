記協2019言論自由年報：情況自回歸來最差　斥紅線扼殺自由

香港記者協會今日（7日）發表2019年度言論自由年報，今年年報以《紅線扼殺自由》為主題。記協主席楊健興指出，由香港外國記者會第一副主席馬凱被拒工作簽證事作、流亡作家馬建一度被大館取消講座事件，到最近多次關於《逃犯條例》修訂的公眾集會活動上，有記者被警方以言語辱罵、武力、甚至暴力對待，以及有前線記者被各陣營示威者針對和攻擊，反映本港新聞自由及表達自由面對越來越大的威脅，今年的情況甚至是回歸以來最差。

記協主席楊健興指今年的新聞自由及表達自由面是回歸以來最差。(吳倬安攝)

言論自由年報記錄並分析過去12個月影響言論自由和新聞的事件，包括香港外國記者會的一連串事件、流亡作家馬建一度被大館取消講座事件、傳媒高層訪京團刪改報道事件、三聯審書事件等，以及最近《逃犯條例》修例風波。楊健興指出，這些在短短十二個月發生，反映本港新聞自由及表達自由面對越來越大的威脅，今年的情況甚至是回歸以來最差。

楊健興又提到近期記者採訪與關於《逃犯條例》修訂的公眾集會活動之情況，指記協已收集的29宗個案，關於記者採訪近期示威活動期間，警方涉嫌使用過度武力及阻撓記者採訪的行為，整合個案後已將報告交獨立監察警方處理投訴委員會作出正式投訴。

楊健興認為情況令人擔憂，他特別提到在「6.9」衝突過後，警方公共關係科緊急約見記協，並承諾增派人員協助採訪，惟在「6.12」衝突，警方涉嫌使用過度武力及阻撓記者採訪的行為較「6.9」更嚴重，記協對此表示非常失望。他續指記者並非與警方對立，又擔心情況已反映有部分警員對傳媒有仇恨和敵對心態。

6月12日，發生金鐘警民衝突事件，警方疑未有出現示黑旗下發放催淚彈。示威者不斷向四周走避。（資料圖片／張浩維攝）

記協執委林彦邦指出，記者除了受到部分警員不禮貌對待，採訪期間亦受到不同意見人士威脅，例如有部分示威者針部分傳媒機構，作出阻礙採訪的行為。他認為對傳媒機構不滿的巿民應從正式渠道投訴、以巿場和消費行為表達不滿，而非針對前線記者。

記協認為，政府應改善發放資訊和採訪安排，方便新聞界履行其天職，並加快制訂《資訊自由法》和《檔案法》，賦予公眾真正的法定知情權和查閱檔案權，同時政府應成立獨立調查委員會，徹查6月10日及12日的反逃犯條例示威活動中，警員對新聞工作者使用的暴力和濫權行為，是否涉及更高的指令。