【逃犯條例】6.16黑衣遊行．6.9白衣遊行　人潮高空圖大對比

政府昨日(15日)宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但未回應民間要求「撤回」的聲音，同日亦有「反送中」的黃衣男子在太古廣場平台掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，最後卻不幸突然墜樓身亡。 民陣今午（16日）再舉辦遊行要求撤回修例，由於人潮眾多，提早約20分鐘於下午2時40分起步。上周日（6月9日）民陣公布有103萬人上街反修例，《香港01》對比兩次「黑、白」人潮的起步地點高空圖，可以預見今次6.16遊行的人數，極有可能超越6.9遊行人數。此外，警方亦比6.9遊行提早開放軒尼詩道六條行車線，予遊行人士使用。

6月16日的反對《逃犯條例》修訂大遊行，下午5時許，民陣隊頭已到灣仔警察總部，而灣仔莊士敦道亦已開放，以疏導人潮。但龍尾方面，炮台山地鐵站外的遊行人士眾多，人流倒塞至地鐵站內。

▼▼6月16日反逃犯條例遊行 下午5時更新高空圖▼▼

民陣相隔一周再舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）下午5時的高空對比圖。（張浩維攝 / 余俊亮攝）

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6月16日的反對《逃犯條例》修訂大遊行，下午4時許，隊頭市民已到金鐘添美道，並高呼「林鄭下台」。帶領著「痛心疾首」的民陣隊頭則滯留在崇光百貨對出至少20分鐘，其後主辦方宣布，駱克道、告士打道及謝斐道已經開通，遊行人士可取道繼續前進。

▼▼6月16日反逃犯條例遊行 下午4時更新高空圖▼▼

民陣相隔一周再舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）下午4時的高空對比圖。（洪嘉徽攝 / 盧翊銘攝）

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6月16日的反對《逃犯條例》修訂大遊行，下午3時許，軒尼詩道6條行車線全開，近4時駱克道亦已開放供遊行人士使用。

▼▼6月16日反逃犯條例遊行 下午3時更新高空圖▼▼

民陣連續兩周舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）下午3時的高空對比圖。（李澤彤攝 / 香港01記者攝）

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6月16日的反對《逃犯條例》修訂大遊行，由於參與人數眾多，站滿維園球場及草坪，民陣宣布提早約20分鐘、下午2時40分許出發。港鐵指因乘客較多，油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

▼▼6月16日反逃犯條例遊行 下午2時更新高空圖▼▼

民陣連續兩周舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）下午2時的高空對比圖。（張浩維攝 / 歐嘉樂攝）

6月9日103萬人上街反修例 政府當晚出稿恢復二讀

6月9日的反對《逃犯條例》修訂大遊行，因參與人數眾多，民陣宣布提早出發，起步的維園草坪全部站滿人，港鐵不停金鐘、銅鑼灣、天后站。民陣宣布當日有103萬人參與遊行，警方則公布最高峰有24萬人。不過，港府當晚11時許發出新聞稿，指認同並尊重市民對廣泛議題有不同意見，但表明草案如期於6月12日在立法會恢復二讀辯論。

此舉引起大批市民不滿，並於上周三（12日）罷工罷課包圍立法會抗議，最終爆發警民衝突，警方在整個行動中發射超過150枚催淚彈、約20發布袋彈及數發橡膠子彈。醫管局亦表示當日共有81名示威者受傷求醫。

2019年6月9日反對逃犯條例修訂大遊行，遊行由維園草地出發，由於人數太多，民陣提早出發。（資料圖片 / 張浩維攝）

▼▼6月9日反逃犯條例遊行高空圖▼▼

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▼從6月9日大遊行 13日大規模衝突 到暫緩修例 一周政局回顧▼