【逃犯條例】蔡子強料遍地開花活動持續　市民把訴求推向更高層次

政府修訂《逃犯條例》惹來極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。發起人晚上宣布有逾23萬人參加，警方則指有5.6萬人。 蔡子強接受《香港01》查詢時表示，今日遊行屬網民自發，並不是由民陣或民主派議員發起，仍然有不少市民參加，反映市民更容易接納由網民自發的活動。另外，近日市民的訴求開始要求政府實施雙普選，蔡子強稱，從七月一日示威者發表宣言開始，市民已將問題提升至更高層次，慢慢突出與制度等有關問題。

有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。（余俊亮攝）

蔡子強預料，這種遍地開花的示威遊行活動將會持續，不會「一退就退晒」。他稱對政府的管治有一定壓力，若中央認為政府無辦法平息民怨，相信更改官員的機會就更大。

這次遊行的五大訴求除撤回《逃犯條例》修訂、收回暴動定性、撤銷抗爭者抗罪外及追究警方濫權外，亦有要求實行雙普選。蔡子強稱，從七月一日示威者發表宣言開始，市民已將問題提升至更高層次，慢慢突出與制度等有關的問題。

蔡子強料遍地開花活動持續。(余俊亮攝)

蔡子強預料，這種遍地開花的示威遊行活動將會持續，不會「一退就退晒」。（資料圖片）

對於今日示威者主張以和平、優雅的方式遊行，他稱令人欣慰，但蔡亦表示，遍地開花的活動存有不確定性，故沒人能保證活動的方式。